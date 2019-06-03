鄰家大叔高雄吃早餐 朱立倫:團結贏選戰

（中央社記者程啟峰高雄3日電）前新北市長朱立倫今天上午在高雄左營區果貿社區吃早餐。面對韓國瑜凱道成功造勢的壓力，他說，藍軍支持者都是自己人，大家就像一家人，最後還是要團結，打贏明年選戰。

朱立倫昨天一整天都在高雄活動並且夜宿，一早在國民黨高雄市議員李雅芬陪同下，前往果貿社區知名早餐店，與當地里長們早餐搏感情，不斷有支持者上前要求合照，他也展現親和力來者不拒。

果貿社區為高雄大型眷村之一，被視為藍營票倉，但藍營參與總統黨內初選人選眾多，選民各有心目中支持者；高雄市長韓國瑜1日在凱道造勢展現強大人氣，為國民黨內總統初選選情增溫，也對朱立倫等人形成壓力。

朱立倫受訪表示，凱道上的群眾都是國民黨與藍軍最重要的支持者，大家都是自己人，跟家人一樣。不過，「最後選擇一位代表，還是要團結在一起打贏明年的選舉」，這是我們共同的目標。

朱立倫下午行程將前往屏東拜訪老朋友，位於屏東市歸仁路上的「二師兄臘肉」，另外也將參訪民生工業區內客萊斯麥觀光烘焙食品廠，以及位於屏東市福建路上一家知名的萬巒豬腳。(編輯:孫承武)1080603