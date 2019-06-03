國民黨總統初選 藍委：支持者期待是團結

（中央社記者范正祥台北3日電）國民黨總統初選競爭激烈，國民黨立委陳學聖說，現在每位參選人都在努力衝刺中，支持者期待的是藍軍團結，「不要互打、不要互相傷害」；國民黨立委黃昭順呼籲，藍軍一定要團結，不能分裂。

高雄市長韓國瑜1日出席支持者在凱道舉辦的造勢大會，展現人氣，為參選下屆總統鋪路。部分國民黨立委今天在立法院接受媒體聯訪，表達對國民黨總統初選看法。

陳學聖1日也參加了凱道舉辦的活動，他認為，各黨派有意角逐2020年總統的參選人，要想超過韓國瑜的聲勢，「目前看起來非常難」。

不過，陳學聖也提醒，韓國瑜往後每一步必須更加謹慎，也還有很多要努力的地方，要補充論述、提升高度，讓大家覺得是越來越符合大家期待的總統參選人。

他說，距離國民黨總統初選結果揭曉還有將近一個多月的時間，韓國瑜與其他參選人現在都在努力衝刺，支持者期待的是藍軍團結，「不要互打、不要互相傷害」。

陳學聖表示，現在每位參選人都在衝刺中，「不要預估明天，更不要預估一個半月之後的事情」；每位參選人只要誰最努力，獲得民心的支持最大，誰就會獲勝。

黃昭順強調，國民黨總統初選要繼續進行，「初選這條路還是要走，這是我們的機制」；而且不管總統初選結果是什麼，藍軍就是不能分裂，藍軍一定要團結。

因應2020年總統大選，她說，國民黨除了團結，沒有第二條路可以走。（編輯：張均懋）1080603