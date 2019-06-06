蘇嘉全：感謝斯洛伐克國會挺台加入國際組織

（中央社記者王揚宇台北6日電）立法院長蘇嘉全今天在民進黨立委陳曼麗、余宛如等人陪同下，會見並款宴斯洛伐克國會副議長尼蔻森諾娃一行；蘇嘉全表示，感謝斯洛伐克國會支持台灣加入各項國際組織。

蘇嘉全今天在陳曼麗、余宛如、立法院秘書長林志嘉、斯洛伐克駐台代表處代表博塔文、外交部歐洲司副司長柯良叡等人陪同下，會見尼蔻森諾娃(Lucia Duris Nicholsonova)一行。

蘇嘉全致詞時表示，台灣無論在種族、信仰、言論與性別上，都享有極高的自由，並與斯洛伐克一樣，都是人民非常友善的國家，同時從歷史的脈絡來看，斯洛伐克與台灣也有許多相似之處，兩國都曾經被不同的政權所統治，以及遭受共產威權的打壓，值得慶幸的是，「我們最後都爭取到了民主與人權」，並且著手推動轉型正義。

他說，這幾年台灣與斯洛伐克在科技、文化、教育等各面向的互動非常頻繁，當然也包括兩國國會的交流，例如上個月立法院才跟博塔文合作，舉辦了5人制足球賽，許多國家駐台單位都有參加，也歡迎大家明年一起來共襄盛舉。

蘇嘉全強調，台灣非常感謝斯洛伐克國會，對台灣處境的瞭解及支持台灣有意義參與如聯合國氣候變化綱要公約(UNFCCC)、國際民航組織（ICAO）等技術性國際組織活動。

蘇嘉全指出，他也要特別恭喜尼蔻森諾娃獲選為歐洲議會議員，將為斯洛伐克擔任一席代表。未來期盼在副議長以及各位議員的支持下，促使斯洛伐克政府，甚至是整個歐盟，與台灣發展出更加緊密深厚的友誼。

尼蔻森諾娃則表示，台灣值得歐盟與世界上民主國家的肯定，未來她將在歐盟區域裡大力為台灣宣傳，並支持台灣加入各項國際組織。（編輯：林興盟）1080606