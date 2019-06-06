郭台銘拋建立總統初選備案機制 多名藍委贊成

（中央社記者范正祥、王揚宇台北6日電）鴻海董事長郭台銘今天建議國民黨針對總統初選要建立備案機制，多名國民黨立委表達支持。國民黨立委曾銘宗說，社會脈動變動快速，郭台銘的呼籲假設經過其他參選人同意並取得共識，他贊成。

爭取國民黨總統提名的鴻海董事長郭台銘今天與黨中央提名協調小組會面時建議國民黨要建立一套備案機制，如果初選出線的參選人因故不能繼續參與競選，則由制度選出備份人選繼續上場接替選舉，國民黨立委陳學聖認為，所謂備案機制，任何政黨應該本來就有，對國民黨而言，如有特別狀況就授權黨代表大會處理。

對於郭台銘所提備案機制，曾銘宗認為，民調結果約7月中旬公布，離明年總統大選還有半年時間，社會脈動變動快速，這段期間或許會有重大經濟、政治情勢變遷，因此郭台銘的呼籲假設經過其他參選人同意並取得共識，他個人是贊成。

國民黨立委吳志揚說，當然希望初選出線的人能夠選到底，盡量不要再有更換的狀況，但萬一初選出線的人沒辦法繼續競選，本來就應該要有相關處理機制；萬一有補提名的狀況、是怎麼的補法等，要先說清楚，這沒有什麼不好，不要到時候發生這種狀況，就臨時提名人選，這對國民黨不見得是好事。（編輯：林興盟）1080606