馬英九訪星緊湊行程 抽空大啖肉骨茶

前總統馬英九6日拜訪「同德書報社」，圖為馬英九（前排中）與同德書報社社員及旅星僑界等人合影。中央社記者黃自強新加坡攝 108年6月6日

（中央社記者黃自強新加坡6日專電）前總統馬英九今天持續在新加坡進行旋風式參訪行程，除了解國父孫中山在南洋的革命事蹟外，也利用空檔大啖新加坡道地的肉骨茶，品嘗這種南洋獨特好味道。

馬英九昨天抵達新加坡，不僅參加第34屆新加坡書展簽書會，還不忘到知名景點魚尾獅前拍照，透用視覺效果拍出張大口佯裝接喝魚尾獅噴水模樣，上傳臉書網友按讚。

他今天先後拜訪與孫中山當年革命事蹟有關的「同德書報社」與「晚晴園」，還向國父銅像致敬，並在隨行人員陪同下品嘗肉骨茶，與老闆閒話家常並合影留念。

馬英九上午在「同德書報社」人員引導，了解與孫中山有關的各種照片與史料。

馬英九與「同德書報社」等成員座談表示，每次赴南洋參訪，都發現南洋地區有不少關於孫中山的遺跡，讓他非常感動。

他指出，孫中山當年革命時沒錢沒人，靠的就是滿腔熱血，以及非常了不起的口才，感動很多華僑，華僑對中華民國的貢獻主要有3項，包括革命建國、抗戰救國、投資興國，特別在革命建國、抗戰救國部分，華僑不只出錢出力，還犧牲生命。

馬英九赴新加坡展開3天2夜的旋風式參訪行程，預計明天上午搭機返台。（編輯：陳永昌）1080606

前總統馬英九6日拜訪「同德書報社」，圖為馬英九與隨行人員及旅星僑界向國父銅像鞠躬並獻花致敬。中央社記者黃自強新加坡攝 108年6月6日

前總統馬英九（中）6日拜訪「同德書報社」，了解與國父孫中山有關的各種照片與史料。中央社記者黃自強新加坡攝 108年6月6日