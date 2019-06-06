兩岸關係 柯文哲：遵守體制而後改善現狀

（中央社記者梁珮綺台北6日電）台北市長柯文哲在今晚播出的電視專訪中表示，九二共識在台灣已標籤化，應提出雙方都可接受的新說法，並指兩岸關係不該是維持現狀，而是「遵守體制，然後改善現狀」。

他說，現狀是僵局，所以目前雙方不溝通、不交往的現狀是不好的，而政府組織有外交部、陸委會，就清楚說明「兩岸事務不是外交關係，不是國際關係，而是一個專屬定位的兩岸關係」，在現行法律制度還沒改變情況下，就是「遵守體制，然後改善現狀」。

柯文哲接受台視「翻轉台灣，市長有約」節目專訪時，暢談對雙城論壇及兩岸關係看法，內容於晚間8時播出。

專訪中，他認為，九二共識在台灣已標籤化，很多人聽到就好像過敏，最後演變成為反對而反對，應提出雙方可以接受的新說法來處理未來的兩岸關係，否則很難談下去。

被問及如何回應一個中國時，他說，一個中國不是問題，只是一個中國的內容須說明清楚，文化上，台灣與大陸比較可以互相接受；經濟上，則是賺錢，爭議比較少，有討論與合作空間；政治上的隔離，則是不可處理的，因兩岸分治接近一世紀是事實。

對於一國兩制，他坦言，若是香港模式，在台灣沒有市場，雙方應互相諒解，否則就麻煩。

柯文哲笑說，「引用習近平的話，大陸官員反而就不敢吭聲」。

他說，習近平曾說過「兩岸同胞要交流互鑒，推己及人、將心比心，加深相互理解，增進互信認同」，而這段話聽起來，就是一種互相諒解的態度。

柯文哲認為，大陸在處理台灣問題應用更寬容的心態看待台灣需求，像WHA（世界衛生大會）這些事件就處理不好，醫療是台灣的驕傲與強項，且醫療不涉及政治，在WHA上封殺台灣，政治上絕對扣分，讓台灣人更不喜歡大陸而已。

柯文哲也提到，他3月訪美時去了國務院、國防部、國安會、國土安全部及拜會6個橫跨共和黨與民主黨的智庫，所有人對中國態度一致，「不敢說是反中，最起碼是防中」。

他認為，在美中對抗情形下，沒有存在「兩岸關係」，只有美中對抗下的台灣問題，也是夾縫中求生存的問題，這也是他提「親美友中」想法的原因。

柯文哲重申，與美國維持友好關係的同時，不必對大陸惡言相向、採取敵對態度，尤其台灣目前約有200萬人住在大陸，儘管兩岸陷入僵局，台灣對大陸的貿易仍持續增長，「這個狀態下，你要跟大陸惡言相向，關係不好，這到底要怎麼做下去？」

他說，兩岸分治是事實，確實存在著隔閡，「我們願意用包容、善意的態度去克服，我想這是好的」，雙方政治上的分歧需要更多的時間化解。

柯文哲提出「五個互相」，他說，他相信只要執政者把人民的福祉擺在第一順位，政治上沒有那麼多的困難，適用於台灣藍綠兩黨、兩岸關係及中美對抗下的台灣問題。

柯文哲表示，台灣只要到了選舉，平常沒有關注的統獨議題就會被挑起，例如他去年在九合一大選的民調來回震盪超過10%，就是因為統獨議題只要遇到風吹草動，就藍綠歸隊。（編輯：戴光育）1080606