朱立倫盼總統初選匯集成共同力量 讓國民黨更強

（中央社記者郭宣彣、魯鋼駿新竹7日電）前新北市長朱立倫今天參加新竹縣龍舟賽活動時受訪表示，韓國瑜、郭台銘實力強，各自做法不一，但都將匯集成國民黨的共同力量，讓國民黨越來越強。

現場媒體詢問，針對前立法院長王金平昨天宣布不參加國民黨總統初選，未來是否朝與王金平結盟，發揮一加一大於二的效果。對此，朱立倫表示，王金平是大家尊敬的前輩，也是助選團隊重要一員，他們是一個團隊將組成「金牌聯盟」，也希望每一個參選人愈來愈強，讓國民黨更強。

朱立倫表示，明天高雄市長韓國瑜將在花蓮造勢，他也希望造勢成功，鴻海集團董事長郭台銘走訪各地順利，他則勤走基層提出好政見，而這些好的政策，都是國民黨的共同政策，「用這樣一個態度，才能讓黨更強，團隊更強。」

朱立倫說，在初選過程中，他多次強調「絕對不要互打」，原因是在7月中旬後，初選結果確定，大家都是國民黨團隊一份子，怎麼可能在這樣的過程中，因自己互打而受傷。

至於，王金平認為黨內初選辦法混亂。對此，朱立倫表示，任何建議都歡迎並尊重，不過，最重要是，在這次初選要順利，詳細初選辦法預計下週二討論。

朱立倫表示，昨天是他生日，從57歲變成58歲，年紀多了一歲、也長了一點智慧，感謝各界祝福。但生日也是母難日，他很懷念母親。生日願望是，他希望能為台灣、國家多做點事情，將繼續努力。

朱立倫上午到新竹縣參加龍舟賽活動，接著轉往新竹都城隍廟，在民眾簇擁下進入廟內參拜，祈求國泰民安、風調雨順，不少香客看見朱立倫現身，開心要求合影，他來者不拒，展現親民一面。

參拜結束後，朱立倫在都城隍廟口享用肉圓、貢丸湯、粉腸等小吃，受到店家歡迎。下午他到新竹縣橫山鄉「劉興欽漫畫教育博物館」參觀，再到內灣老街走走看看，持續努力接地氣，爭取黨內初選能見度。（編輯：李錫璋）1080607

前新北市長朱立倫（左2）7日前往新竹都城隍廟參拜，祈求國泰民安、風調雨順。中央社記者魯鋼駿攝 108年6月7日

前新北市長朱立倫（右3）7日前往新竹都城隍廟參拜，並到廟口享用知名小吃，受到店家歡迎。中央社記者魯鋼駿攝 108年6月7日