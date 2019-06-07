稱蔡總統最挺基隆 林右昌表態支持連任

基隆市長林右昌（左）7日表示，總統蔡英文（右）是有史以來最支持基隆市的總統，3年多來中央支持基隆超過200億，希望蔡總統繼續領導台灣，讓基隆的蛻變和重生，能在蔡總統手上完成。中央社記者王朝鈺攝 108年6月7日

（中央社記者王朝鈺基隆7日電）基隆市長林右昌今天公開力挺總統蔡英文，說她是有史以來最支持基隆市的總統，3年多來中央支持基隆超過200億，希望蔡總統繼續領導台灣，讓基隆蛻變重生，能在蔡總統手上完成。

蔡總統上午出席在基隆八斗子漁港舉行的龍舟賽開幕典禮，並與林右昌一同接受媒體聯訪。林右昌表示，這幾年來看到蔡總統對內努力內政，更重要的是對國家安全和台灣國際地位，還有全球經濟，做了非常多的努力，這些成果國人應該都感受得到。

林右昌指出，蔡總統是有史以來最支持基隆市的總統，3年多來中央政府給基隆市的支持超過新台幣200億，這是30年來不曾有過。

林右昌說，如果大家覺得基隆市最近這幾年來因為他擔任市長而有所進步，其實一大半的功勞必須要歸於蔡總統，沒有總統支持，基隆這幾年不可能會有這麼大的改變。

林右昌表示，基隆未來還要繼續進步及發展，當然希望蔡總統有機會繼續領導，也會繼續給她更多的支持，讓基隆市的蛻變和重生，能夠在蔡總統的手上完成。

總統致詞時談到划龍舟的意義，雖然船上有很多人，但每一個漿都是一致的，要把每個人的力量集中在同一個點，就能發揮出1加1大於2的能量，相信只有在同樣一條船上的人，大家團結才能夠奪標制勝，希望未來大家都能夠繼續團結在一起，讓台灣更好、讓基隆更好。

總統也向鄉親報告執政3年來的政績指出，身為總統，最重要的事就是台灣的安全及主權，要守護主權，最重要的就是外交及國防都要做好，這是她擔任總統最注重的事，她每天都花很多時間在處理外交及國防事務。

總統進一步提到，現在台灣的國際朋友越來越多，每次受到中國打壓時，都會站出來為台灣說話，「他們打壓得越深，國際上為我們發聲的力道就越強」，現在大家都認為在區域的和平穩定及發展上，台灣是不可或缺的夥伴。

總統說，當中國想擴張的時候，台灣是最接近中國的地方，若是台灣能守得住民主自由，全世界都會稱讚，「只要守得住台灣就守得住民主自由」。

總統還表示，政府也帶頭鼓勵企業為大家加薪，現在整體收入水準有往上走，今年台商持續回台投資，到現在為止累計投資金額已達新台幣3000億，今年預估的投資金額可以達到5000億以上。

最後，總統指出，民間有句諺語「起厝起一半，師傅不能換」，請鄉親繼續支持她，一定會讓台灣脫胎換骨，讓台灣在世界上更有競爭力，讓台灣的民主變成世界的燈塔。（編輯：卞金峰）1080607