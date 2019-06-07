電視台7日播蔡賴專題 羅文嘉：未違反初選規定

影片來源：TVBS NEWS YouTube頻道

（中央社記者溫貴香台北7日電）民進黨秘書長羅文嘉今天表示，總統蔡英文與前行政院長賴清德分別在臉書預告電視台訪問的專題，因今天零時起已禁止兩位參選人買廣告宣傳，但經了解後，是電視台做的兩個新聞專題，與民進黨規範內容不同，不算違規。

民進黨總統初選進入最後決戰關鍵，電視政見發表會明天下午登場，電話民調包括手機與市話各半，10日起展開至14日止；根據民進黨內規，民調前3天候選人禁止各種型態的宣傳活動，也就是7日零時起就不得進行相關宣傳活動。

把握黃金關鍵期，日前紛紛有前中央研究院長李遠哲為首發動連署或獨派人士刊登廣告挺賴清德，也有蔡總統支持者聲明「唯一支持蔡英文」，雙方陣營對陣瀰漫濃濃煙硝味。

蔡總統的臉書昨天預告，有電視台下午將播出「總統選擇題」特別報導；賴清德臉書上午也有相關預告，雙方陣營都定調這是「報導」、「採訪」。

羅文嘉下午表示，經了解後，這是電視台做了兩個新聞專題、蔡總統與賴清德分別接受採訪，兩個同時播出，跟民進黨規範事項不同，不構成違反黨內規則，即使重播也不違反規定。

雙方陣營或支持者在LINE或社群平台瘋傳「唯一支持蔡英文」或「唯一支持賴清德」，甚至刊登廣告，羅文嘉表示，確實看到有人正在集資刊登廣告，但即使要求候選人，也無法規範到支持者，這不涉及違規。

隨著民調即將展開，社群平台瘋傳「唯一支持蔡英文」的「電話不漏接」各種版本包括：追劇時，晚上有重播、電話最優先；倒垃圾時，手機不離身，垃圾速速丟；顧小孩時，小孩交給你（另一半）我來顧未來；洗澡時，手機放防水袋，防潮防濕好安心；手機電玩打團戰，相信神隊友、掛網照上S排。各種版本創意十足。

根據民進黨5月29日中執會通過的民調辦法，第一類公職候選人於民調執行前3日起，至所屬選區民調執行完畢止，不得進行下列行為：

一、 參加電視或電台之專訪、談話性節目、戲劇節目、綜藝節目。

二、於電視、電台、平面媒體播出或刊登廣告。

三、其他與上列規定相類，藉大眾媒體採購所為具宣傳效果的行為。前述行為應由民意調查委員會列舉，並予初選登記時公告之。

「違反前述之規定，經民意調查委員會決議，移送中央執行委員會通過，取消其初選資格。」（編輯：李信寬）1080607