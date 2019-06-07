賴清德車隊遊行拚初選 蔡總統國政行程優先

（中央社記者溫貴香台北7日電）為拚總統初選過關，前行政院長賴清德今天宣布9日起展開「壯大台灣車隊遊行」，選擇從總統蔡英文故鄉屏東出發，為期3天。蔡陣營發言人阮昭雄表示，總統以國政行程為優先。

民進黨總統初選民調10日起展開，為求勝出，賴清德下午臉書宣布「壯大台灣車隊遊行」9日到11日展開，9日從屏東出發，抵達嘉義。車隊行經路線，透過臉書向外界報告，排定的時間點，會因應路況或天候而有變動，同時，臉書也會直播。

阮昭雄下午受訪表示，總統仍以國政行程為優先，沒有安排類似車隊掃街或其他活動。

民進黨發言人周江杰表示，車隊遊行屬於競選活動的一環，沒有違反黨內初選的規定，至於車隊遊行過程中，接受媒體堵訪回應時事問題，也是競選活動的一部分，沒有違規。

民進黨秘書長羅文嘉日前表示，黨內初選辦法最關鍵在於花錢買廣告，如民調正在進行中，結果電視台播總統參選人的廣告，這影響很大；其次，社群媒體進行競選宣傳，只要花錢贊助就不行。主要是約束候選人與競選團隊，如果是某某後援會或某某之友會，不是候選人本身就很難規範。

據民進黨2019年5月29日中執會通過的民調辦法，第一類公職候選人於民調執行前3日起，至所屬選區民調執行完畢止，不得進行下列行為：

一、 參加電視或電台之專訪、談話性節目、戲劇節目、綜藝節目。二、於電視、電台、平面媒體播出或刊登廣告。三、其他與上列規定相類，藉大眾媒體採購所為具宣傳效果之行為。前述行為應由民意調查委員會列舉，並予初選登記時公告之。

「違反前述之規定，經民意調查委員會決議，移送中央執行委員會通過，取消其初選資格。」（編輯：黃國倫）1080607