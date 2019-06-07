西班牙再遣送台嫌至中國 法務部：強烈遺憾

（中央社記者蕭博文台北7日電）西班牙再度將涉及跨國電信詐騙案的台灣籍嫌犯遣送至中國，法務部今天對此表示，對於中國大陸枉顧台灣司法管轄權，影響第三國決定，不利兩岸人民權益的作為，表達強烈遺憾。

陸媒報導，一架載有94名台籍電信網路詐騙嫌犯的飛機，今天上午從西班牙馬德里飛抵北京。此案發生於3年前，涉案人237名，至今分批押解至中國大陸的台籍嫌犯已有200多人。

法務部透過新聞稿表示，本案遭逮捕的台灣人民所涉案件，自民國105年起即由台中地檢署立案偵辦，檢警曾親赴西班牙接洽刑事司法合作，法務部也在106年向西班牙提出引渡及司法互助請求。

法務部指出，已多次與外交部研擬引渡問題法律意見送請西國參考，也透過駐西國代表處向西國表達，應依引渡請求，將涉案台人交由台灣偵查機關偵辦。

新聞稿提到，本次遭西班牙引渡至中國的94名台人，目前人身自由受到限制，法務部獲悉後，即要求中國應儘速依「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」規定，就本件涉嫌人人身自由受限制事項通報我方，以維護台籍嫌疑人人身安全及訴訟權益。

法務部說，對於此類涉及第三國的兩岸跨境電信詐騙，只有透過緊密司法合作，才有可能掃除犯罪集團，將幕後主嫌繩之以法。中國一再枉顧合作打擊犯罪的必要性，屢次影響第三國，將涉嫌台人送往中國，毫無助於偵辦幕後犯罪集團，徒使跨境犯罪份子坐享漁利。

法務部呼籲，民眾應體認犯罪者最終必難逃法律制裁，對於電信詐騙犯罪，檢察機關也必當嚴予追訴懲罰，切莫抱持僥倖心態，除害人害己，更損傷台灣形象，也再一次呼籲中國，應重視兩岸人民的權益，積極與台灣合作，共同打擊犯罪，並尊重台灣的司法管轄權，讓涉案的台灣人民回台接受應有的法律制裁。（編輯：屈享平）1080607