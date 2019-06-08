傳7天內染燙髮罰造型師100萬 蘇貞昌秀照闢謠

網路謠傳，未來民眾上髮廊若同時染髮、燙髮，將被罰錢。行政院長蘇貞昌8日秀出自己年輕時髮量茂密的照片闢謠。圖取自facebook.com/gogogoeball

（中央社記者顧荃台北8日電）行政院長蘇貞昌今天秀出自己年輕時髮量茂密的照片，表示坊間流傳「一週內染髮燙髮，要罰造型師100萬」是錯誤消息，並幽默說，「不過，一週內染燙真的很傷頭髮，嚴重會跟我一樣」。

蘇貞昌上午透過官方LINE群組表示，他今天要破除一則「髮律小謠言」，也要分享一個護髮小叮嚀，坊間流傳「一週內染髮燙髮，要罰造型師100萬」，是錯誤的消息。

蘇貞昌幽默地說，「不過，一週內染燙真的很傷頭髮，嚴重會跟我一樣」，但政府沒有要開罰。只是生產染燙藥劑的廠商，應該提醒消費者，所以要求廠商110年開始要標示清楚。

行政院副院長陳其邁也在臉書秀出自己剪頭髮的照片，他說，染髮完7天後才能燙髮是善意提醒，不會罰消費者，也不會罰美髮業者。

陳其邁表示，這是政府針對染燙髮藥劑「製造廠商」的標示規定，廠商若沒有依法加註提醒警語才會受罰、110年7月才會實施；而一般美容業者與消費者，並非受罰對象，請放心。（編輯：楊玫寧）1080608