卓榮泰盼初選後團結 沒有非誰不投

（中央社記者侯姿瑩台北8日電）民進黨總統初選政見發表會今天登場，民進黨黨主席卓榮泰表示，初選到了最後階段，個別黨公職心有所屬，他們的個別意見無法限制，但至少沒有看到集體的運作；盼初選過後，大家團結一致，沒有非誰不投的表示。

2020民進黨總統初選唯一一場政見會下午登場，總統蔡英文與前行政院長賴清德兩強交鋒，政見會預定下午2時開始，卓榮泰約12點30分抵達會場，他受訪時表示，這場政見會大家非常矚目，希望透過兩人清楚的論述，看出未來誰帶領國家是人民最正確的選擇。

他說，也希望從過去的經驗看到正確與需要改進的地方，清楚向人民表示，民進黨有檢討的能力，有進步的空間。

對於行政院長蘇貞昌、桃園市長鄭文燦等黨公職接連表態支持蔡總統，卓榮泰回應表示，從初選程序展開時，他就一再要求黨務中立，過去一段時間，至少相當程度內，黨公職有維持他要求的基本態度。

他說，初選到了最後階段，個別黨公職心中有焦慮、心有所屬，個別意見的表示無法做限制，但至少沒有看到集體、大規模的運作。

他強調，未來初選結束，當人民做出最後決定，民進黨一定要全力在人民選出的人選底下，團結一致。他希望初選以後，就沒有非誰不投之類的表示，而是大家團結，共同努力爭取勝選。（編輯：張均懋）1080608