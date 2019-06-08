蔡總統返家鄉屏東拜票 潘孟安現身

（中央社屏東縣8日電）總統蔡英文今天晚間趕到家鄉屏東縣參加「小英之友會」會員大會，之前曾陪前行政院長賴清德出席屏東行程的屏東縣長潘孟安也到場，蔡總統則拜託大家拉票讓她初選過關。

蔡總統將競選連任，但在民主進步黨內提名面臨賴清德挑戰。

民進黨總統初選唯一一場政見會下午登場，蔡總統結束政見會行程後，晚間7時參加在屏東市舉行的「第一屆小英之友會第一次會員大會」，現場約1000名會員，立法院長蘇嘉全授證理監事證書，除潘孟安，民進黨籍立法委員蘇震清、莊瑞雄和周春米都到場。

蔡總統表示，執政3年多，大家感受到真的有在改革、拚經濟，她一定不讓大家失望，一定讓大家感到很驕傲，希望大家幫她初選過關，她一定再回來跟大家在一起，再次準備向公元2020年勝利邁進，請會員們除要守在電話旁，也希望大家向鄰居拉票。

潘孟安說，蔡總統3年來努力幫屏東許多建設，希望在初選和大選屏東都能團結。

屏東縣政府發言人黃建嘉表示，潘孟安不表態支持蔡總統或賴清德，全力支持初選勝出人選，才是真正團結。（編輯：李明宗）1080608