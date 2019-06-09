被批對中低聲下氣 柯文哲稱深入虎穴

（中央社記者梁珮綺台北9日電）時代力量立委徐永明批評，台北市長柯文哲為了能夠出席雙城論壇對中國低聲下氣，無比窩囊；對此，柯文哲今天說，「我是勇往直前」，指自己是深入虎穴。

柯文哲上午出席2019印尼SILAT武術大賽暨慈善表演活動開幕典禮，接受媒體聯訪時做上述表示。

柯文哲日前接受台視專訪暢談對雙城論壇及兩岸關係想法，認為「兩岸事務不是外交關係，不是國際關係，而是一個專屬定位的兩岸關係」，徐永明批評，柯文哲是為了能出席雙城論壇，對中國低聲下氣，無比窩囊。

對此，柯文哲說，「我是勇往直前，怎麼會無比窩囊？」指自己是深入虎穴，認為應像1492年的哥倫布，勇敢航向未知世界，遇到困難應想辦法解決，而不是掉頭就跑。

對於高雄市長韓國瑜昨天到花蓮造勢，六期重劃區吸引滿滿人潮，現場以歌曲營造歡樂和激昂氣氛，韓國瑜也表示，若當選總統，將盡快改善花東交通，如蘇花改二期工程盡快進行等，柯文哲先說「不錯啊」。

隨後話鋒一轉，他說，成熟的民主國家，在選舉場合不會看到幾十萬人造勢場景，若是他，他不會採用這種模式。

柯文哲認為，時代慢慢在變，也許現階段的台灣還是需要造勢活動，「我還是相信，隨著國家進步，總有一天我們會比較像歐美國家，選舉都冷冷淡淡，時間到了老百姓就去投票」。

由於柯文哲昨天全天沒有公開行程，有媒體詢問是否觀看總統蔡英文與前行政院長賴清德的政見發表會，他說，「坦白講，我沒看」，表示自己只有在晚上看電視時選台按來按去，「我不太會關心這個」。

另外，台北市議會國民黨團支持恢復發放重陽敬老金，柯文哲說，國民黨將此作為總統大選時的攻擊主軸，「他們要辯，我就跟他們辯」，重申台北市政府預算有限，比起一次性發放，自然是優先用於有意義的事。

他說，若真的有錢，優先進行的是老人健保補助，國民黨若以此作為選舉攻擊主軸，「我不認為，他們會佔到便宜」。（編輯：張銘坤）1080609