賴營3天車隊遊行衝刺民調 蔡營組織動員固票

（中央社記者葉素萍台北9日電）民進黨總統初選民調明天開始進行，蔡賴陣營最後衝刺催票，前行政院長賴清德一早展開為期3天的車隊遊行，一路邁向凱道總統府前；總統蔡英文除了國政行程，蔡營也落實組織動員提醒支持者接電話。

民進黨總統初選10日到14日進行民調，這次民調方式採市話與手機各半；民進黨中央預估，最快13日中午、最慢14日，民調結果就揭曉。

把握最後衝刺時間，賴清德上午從蔡總統的故鄉屏東出發，開始一連3天「壯大台灣車隊遊行」，車隊一路向北，11日將抵達台北凱達格蘭大道；車隊遊行畫面同時透過臉書直播。

賴清德特別呼籲支持者，10日開始的電話民調，晚上6時到10時，請大家守住電話，守護台灣，堅定支持他。

最近幾天，民進黨內不少黨公職透過簡訊、臉書表態挺蔡總統連任。賴清德則說，決定這場初選贏的關鍵是在人民，唯有喚起人民的支持，才有辦法得到最後的勝利。

賴清德陣營發言人李退之說，車隊遊行路線，許多支持者都會到經過的沿線定點打氣。

蔡總統今天在桃竹地區也是行程滿檔，除了陸續參拜桃園市蘆竹五福宮、景福宮、慈護宮，與鄉親面對面開講，她也安排視察前瞻基礎建設新竹漁港。

蔡總統陣營發言人阮昭雄今天說，蔡總統還是忙於國政行程，不過，小英之友會組織都會啟動，許多支持者也透過Line、臉書幫忙宣傳、提醒要記得接電話以及接到民調電話要怎麼回答等。

蔡陣營幕僚則說，蔡賴既定印象、個人形象都是長期累積，不可能在短期內有什麼大變動，最後衝刺階段，組織動員很重要，必須讓支持者意識到，這幾天要記得接電話，接到民調電話也要把問題回答完。

另外，黨政人士指出，蔡總統走訪國政行程的同時，在地方上，縣市首長也都紛紛出來相挺，除了有宣傳效果，也是帶動縣市首長的組織動能，這是總動員的方式。

蔡賴支持者也都透過網路轉傳民調教戰守則，提醒包括「手機50%和市話50%，手機鈴聲要打開，陌生號碼，未知號碼打來，都要接」、「不管民調的電話那頭自稱哪裡，都要回答到最後！中間掛電話會直接無效，一定要聽、回答到最後！」（編輯：楊凱翔）1080609