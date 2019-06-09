賴清德車隊遊行屏東起跑 潘孟安出面祝福

（中央社記者郭芷瑄屏東縣9日電）前行政院長賴清德為初選造勢的「壯大台灣車隊遊行」今天上午從屏東市玉皇宮起跑，屏東縣長潘孟安在終站出面祝福，賴清德感動表示，抱著這種相挺，一路往凱達格蘭大道前進。

賴清德上午8時由屏東立委鍾佳濱、台南立委郭國文及台南市議員林宜瑾陪同在屏東市玉皇宮參拜後，遊行屏東市區，潘孟安在高屏交界的加油站等候，見到賴清德下車，給予深深的擁抱。

潘孟安表示，蔡總統和賴清德都是民進黨重要資產，他都以禮相待，一個是一直共事的黨主席和總統，一個是非常好的兄弟，甚至有時候可以很殘忍的對待，但還是要有溫度跟感情。

潘孟安說，不論公私情誼應該給賴清德更多的祝福，對於賴清德抱著為台灣承擔未來使命，他很感動，為爭取初選，在大熱天底下遊行，資源比較少就用苦行僧方式，因此來跟他加油打氣。

賴清德感謝潘孟安的情義相挺，他說，「抱著這種溫暖，感情的相挺，從屏東一路往凱達格蘭大道前進」，決定輸贏關鍵在人民，所以深入基層來請求民眾支持，讓他代表民進黨，絕對有把握打贏國民黨候選人，守護台灣。

賴清德在玉皇宮起跑致詞時表示，有支持他的黨員寫信說，這條路相當辛苦，已經堅持到這種狀態，要有信心，堅持到最後。感謝每一個公開或私下支持的人，一個擁抱或握手都是最大的力量。

被媒體詢問到高雄市長韓國瑜在花蓮造勢大會上為他叫屈，賴清德表示，韓國瑜在凱達格蘭大道及花蓮的造勢分別有40萬和10萬支持者到場，表示韓流實力仍舊在，所以民進黨一定要推出最強的人，才能守護台灣、守護民主，而「選賴能夠禦韓」。

另外媒體針對立法院長蘇嘉全昨天說，總統執政不好是用了不對的行政院長，總統也有說，她承擔，詢問賴清德看法。賴清德表示，總統府有發新聞稿澄清就好，自己當時是因執政已有怨聲，受前行政院長林全和總統拜託，他出於善意出任，在任期間推動減稅、鼓勵台商回台投資和綠能，也都按部就班推動。（編輯：黃世雅）1080609

前行政院長賴清德（站者）為初選造勢的「壯大台灣車隊遊行」9日上午從屏東市玉皇宮起跑，在屏東市遶行一個多小時，爭取支持。中央社記者郭芷瑄攝 108年6月9日

前行政院長賴清德（左）為初選造勢的「壯大台灣車隊遊行」9日上午從屏東市起跑，屏東縣長潘孟安（右）出面相挺，給予祝福。中央社記者郭芷瑄攝 108年6月9日