綠初選民調前夕 陳菊再表態挺蔡總統連任

（中央社記者葉素萍台北9日電）民進黨總統初選民調10日開始，總統府秘書長陳菊今天說，在這最後關鍵時刻，團結合作是對台灣、對下一代的責任，她懇請大家支持總統蔡英文連任，繼續領導台灣前進、守護台灣。

民進黨總統初選10日到14日進行民調，這次民調方式採市話與手機各半；民進黨中央預估，最快13日中午、最慢14日，民調結果就揭曉。

陳菊今天透過臉書貼文指出，「在2008年，民進黨最低迷時，小英勇於承擔；在2016年，她帶領我們重返執政。」

陳菊說，面對3年來的風雨艱難、批評責難，蔡總統始終沒有退縮過，更不曾改變堅持改革的意志。蔡總統的責任無比沉重，但無所畏懼，一肩扛起。

陳菊表示，在這最後的關鍵時刻，團結合作是民進黨對台灣、對下一代的責任，她懇請大家支持蔡總統連任，繼續領導台灣前進、守護台灣。

另一方面，民進黨總統初選參選人、前行政院長賴清德上午從屏東出發，開始一連3天「壯大台灣車隊遊行」。

賴清德行動辦公室發出訊息表示，車隊一路往台南挺進，由於民眾相當熱情，很多鄉親騎機車追著車隊，趁停紅燈空檔握手、拍照，因此，車程比預訂時間延遲許多。

除了上午民進黨立委鍾佳濱到場相挺，屏東縣長潘孟安也現身替賴清德加油打氣，潘孟安說，賴清德是他兄弟，政治可以很殘酷，也可以很有溫度。

車隊抵達高雄，民進黨立委劉世芳更陪同賴清德站上車，台南市長黃偉哲也跨市到高雄替賴清德加油。（編輯：楊凱翔）1080609