朱立倫：黨內未獲提名絕不違紀 是基本要求

國民黨總統初選參選人朱立倫（右）9日到桃園參訪，對於黨內總統初選是否應訂立公約，如未獲提名絕不違紀參選，他表示，黨內初選後就要尊重初選的結果，全黨團結一致，這是基本的要求。（朱立倫競選團隊提供）中央社記者邱俊欽桃園傳真 108年6月9日

（中央社記者邱俊欽桃園9日電）國民黨總統初選參選人朱立倫今天表示，黨內初選後就要尊重初選的結果，全黨一致，這是基本的要求，如果不能符合基本要求的人，根本不能參加國民黨的初選，這是最基本的要求。

朱立倫今天到桃園，參訪布料代加工廠，並拜訪自行車博物館，受到業者與民眾熱情歡迎，並力挺朱立倫參選總統。

聚紡公司董事長蔡秋雄表示，台灣不缺人才，而是整合溝通發生問題；每個行業都很厲害，整合的時候就完蛋了，因此上下游整合都被打破，只能作代工賺微薄利潤。期待台灣能有財經背景的總統，帶領企業走向世界舞台。

朱立倫表示，台灣紡織產業浴火重生關鍵就在「布料研發」，台灣已是機能紡織王國，現在全球戶外運動服飾產品中，約有70%是使用源自台灣的機能性布料所生產，如果在新北到苗栗這條全球最密集的紡織產業聚落帶，結合自貿港，利用機能布料優勢以及鄰近機能布料產區的速度優勢，可以部分抵銷人工成本差距，在全球化布局中，將成為「機能紡織島」。

針對記者問到，國民黨內總統初選，是否應訂立公約，如未獲提名絕不違紀參選，朱立倫說，他當過黨主席，相信任何的選舉提名最後一定要求黨內同志，尊重初選的結果，初選之後就要全黨團結一致，這是基本的要求。

朱立倫說，如果不能符合基本要求的人，根本不能參加國民黨的初選，這是最基本的要求。（編輯：張銘坤）1080609