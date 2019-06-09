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登記藍營總統初選須簽公約 吳敦義：很自然

最新更新：2019/06/09 16:26

（中央社記者王承中台北9日電）國民黨主席吳敦義今天針對要求總統初選參選人簽署公約書不得違紀參選表示，既然黨員要登記參加黨內總統初選，這是很自然的事，怎可隨便脫黨。他也盼造勢活動都有利於整合，這才是正確做法。

中國國民黨總統初選競爭激烈，國民黨已發出參加初選公約書，參選人需簽名承諾初選期間不惡意攻擊其他參選人，並將約束支持者不得有挑釁行為；若未獲得提名，也絕不違紀參選，將全力支持國民黨提名人選。

對於要求參加總統初選者簽署公約書，吳敦義今天下午出席一場活動時受訪表示，既然黨員要登記參加黨內總統初選提名機制，這是很自然的事，怎麼可以隨便脫黨。

媒體詢問，兩場支持高雄市長韓國瑜的造勢活動，激化初選情勢，恐不利於之後的整合。吳敦義指出，有造勢活動也是很自然的狀況，有些造勢活動是支持者自然發起，爭取總統提名者只是應邀出席，也有些可能是競選總部規劃執行，「只要不違法、不違背黨紀，黨中央不能干預」。

媒體追問，目前基層是否憂慮不利整合，吳敦義說，「當然，各種憂慮都可能會出現」。他表示，希望所有的造勢活動都有利於最後階段的整合，這才是正確的做法。

但是對於日前爭取國民黨總統提名的鴻海董事長郭台銘提出「備案機制」的看法，吳敦義僅微笑表示謝謝，隨即離去，並未回答。

郭台銘6日與國民黨中央提名協調小組會面時表示，國民黨要建立一套備案機制，如果初選出線的參選人因故不能繼續參與競選，則由制度選出備份人選繼續上場接替選舉。（編輯：林興盟）1080609

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