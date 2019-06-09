蔡賴之爭本週將揭曉 卓榮泰：我必扮演那個加號

（中央社記者葉素萍台北9日電）民進黨總統初選明天開始民調，黨中央預估民調結果最快13日中午、最慢14日出爐。民進黨主席卓榮泰今天透過臉書指出「我必扮演那個加號」、「勝者為王敗者為大」。

民進黨昨天舉行唯一一場總統初選政見發表會；10日到14日將進行總統初選民調，這次民調方式採市話與手機各半；民進黨中央預估，最快13日中午、最慢14日，民調結果就揭曉；將於6月19日公告提名人選。

總統蔡英文昨天在政見會上重申，「一加一絕對大於二」，但前行政院長賴清德反問，誰是第一個一。

卓榮泰今天透過臉書貼文表示「昨日遠矣，明日未至，今天需要沉澱、冷靜」，他到山中與地方人士、幹部會餐；拋去多日來的意念，在一整片巨石奇木園中，遇見一株菩提樹，獨思靜坐於樹下，反省過去、面對當下、放眼未來。

卓榮泰提到，突然，一種起身的動念，要他循著清楚的方向，一步一步越過那一座山峰；「那裡，不再人煙稀少，只會有一顆太陽，有溫暖的陽光」。

卓榮泰的貼文還標註「菩提本無樹」、「公道在人心」、「勝者為王敗者為大」、「我必扮演那個加號」。

另外，民進黨秘書長羅文嘉今天也透過臉書貼文，分享17歲女兒昨天所拍攝的電視政見會照片。羅文嘉並提到，「未來的世界會如何，不知道，我只能做好我們該做的。」（編輯：林興盟）1080609