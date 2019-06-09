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郭台銘：跟韓國瑜合作才會贏得選舉

最新更新：2019/06/09 19:02

（中央社記者王承中台北9日電）鴻海董事長郭台銘今天表示，跟高雄市長韓國瑜只有合作，才會贏得選舉，如果雙方不能合作，就要互相彼此幫忙，他的原則是這樣。

爭取國民黨總統提名的郭台銘下午在台北市香提大道廣場發送「果凍財神包」，支持群眾擠爆現場，排隊人龍從香堤大道廣場一路延伸看不到盡頭。郭台銘辦公室表示，共準備5000個「果凍財神包」發給民眾。郭台銘則在下午5時20分許推著坐在輪椅上的母親來到現場，「郭台銘，加油」的聲音不絕於耳。

媒體詢問，對於韓國瑜的兩場造勢活動，有激化初選情勢，是否對後續的整合不太好。郭台銘在受訪時表示，初選是黨內同志競爭，他認為大家各憑本事，讓選民分清楚哪個人選對國家、未來最好，選民自有判斷。

郭台銘說，「我心裡非常清楚，我跟韓國瑜只有合作，才會贏得選舉，如果我們不能合作，就是要互相彼此幫忙，我的原則是這樣。我們都會努力，但是我們各有不同的作法。」

對於國民黨要求參加總統初選者必須簽署公約書，初選期間不惡意攻擊其他參選人，若未獲提名也絕不違紀參選。郭台銘表示，國民黨現在提出很多新的辦法、規定，要待11日所有參加初選者見面討論是否接受。國民黨應主動建立一套制度，他常講制度很重要，在參選人起跑前，把制度講在前面，不要像民進黨，邊做邊改制度，誰當權就對誰有利。

他說，國民黨要變成跟民進黨不一樣，得到全國老百姓的認同，國民黨必須先把制度設定好，任何人都必須遵守。

媒體追問，網路上傳出郭台銘有雙重國籍，還有入籍新加坡。郭台銘指出，他在美國住了11年，連綠卡都沒有申請，一切都可以去查。「你看黑郭總部又開始黑郭了」，大家可以去查，他絕對真金不怕火煉。（編輯：林沂鋒）1080609

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