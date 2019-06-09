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到高雄迎賴清德車隊 黃偉哲：蔡賴都支持

最新更新：2019/06/09 19:38

（中央社記者楊思瑞台南9日電）前行政院長賴清德今天開始「壯大台灣車隊遊行」，台南市長黃偉哲上午前往高雄為賴清德加油，下午在台南的行程沒有現身。黃偉哲說，總統蔡英文的行程他也出席，兩邊都支持。

賴清德的車隊上午從屏東出發後，一路北上經過高雄後，下午抵達台南市灣裡萬年殿稍微休息，接著再繼續北上行程，途中還拜訪民進黨立法委員郭國文位於善化的服務處。多名台南市議員及地方人士出席表達支持賴清德之意，但台南市長黃偉哲沒有現身。

黃偉哲下午到台江文化中心出席台江藝文社團博覽會受訪時表示，先前蔡總統到台南來的行程他都出席，就有外界聲音詢問為何他沒有陪賴清德。今天早上自己行程有空檔，但賴清德上午不在台南；剛好自己有個私人行程在高雄，所以就到高雄與賴清德會合，幫賴清德打氣加油。

黃偉哲表示，這樣的做法是真正落實支持蔡總統與支持賴清德兩邊取得平衡。蔡、賴兩人昨天在政見發表會表現得很好，有君子風度，希望明天開始的民調也都能表現得很好。在14日之前，他兩人都支持、兩人都陪伴，14日之後就是唯一支持民進黨推出的總統參選人。（編輯：陳俊碩）1080609

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