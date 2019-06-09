港人反送中 蔡總統：一國兩制不會是台灣人選項

香港人民上街反對逃犯條例，總統蔡英文9日表示，「我們更要大聲向世界說出：台灣人珍愛我們的民主」；「一國兩制」不會是台灣人的選項。（中央社檔案照片）

（中央社記者葉素萍台北9日電）香港人民上街反對逃犯條例，總統蔡英文今天表示，「我們更要大聲向世界說出：台灣人珍愛我們的民主，也堅持我們決定自己命運的權利」；「一國兩制」不會是台灣人的選項。

蔡總統晚間在臉書引用中央社的香港遊行現場照片並貼文指出，因為對自由的珍視，今天香港50萬人走上街頭，反對被視為「送中惡法」的逃犯條例。

她說，大家應該看見的是香港人民所苦苦追求的人權保障與民主法治，在台灣的土地上卻是如此自然地存在著，這值得大家用心珍惜、用力守護。

蔡總統並說，大家也應該看見，在「一國兩制」之下，短短22年的時間，港人的自由不再理所當然，過去驕傲的現代法制也逐步崩毀。這值得台灣深深警醒、深深關切。

她表示，支持所有人對民主自由的追求，也認為香港人民的心聲應被尊重；「我們更要大聲向世界說出：台灣人珍愛我們的民主，也堅持我們決定自己命運的權利」；她強調，「一國兩制」不會是台灣人的選項。（編輯：林興盟）1080609

港人湧蔡總統臉書留言：台灣不要變另一個香港

（中央社記者葉素萍台北9日電）香港人民上街反對逃犯條例，總統蔡英文也透過臉書聲援。不少香港人民在蔡總統臉書貼文留言，希望蔡總統繼續守護台灣，「今日的香港不是明日的台灣」、「把中國引入來，你們不會發大財」。

香港人民上街反對逃犯條例，蔡總統晚間透過臉書貼文表示，支持所有人對民主自由的追求，也認為香港人民的心聲應被尊重；「我們更要大聲向世界說出：台灣人珍愛我們的民主，也堅持我們決定自己命運的權利」；她強調，「一國兩制」不會是台灣人的選項。

蔡總統這篇貼文一小時內就有超過7萬人按讚，不少香港人在底下留言回應。

有人說，希望蔡總統繼續守護台灣，「千萬不要讓台灣步入香港的後塵，今日的香港是台灣人們的參考，台灣人想要什麼的未來？你們的票很重要！我們香港人的選票是廢的，特首和官僚們不是我們想要的。今日的香港不是明日的台灣。」

也有香港網友提到，「把中國引入來，你們不會發大財。我是香港人，我很清楚，你們的資源只會逐點逐點被中國人搶奪。這是中國人的性格，天生的。」

還有香港網友提到，香港人從來沒有得選擇，是西方的天真，當時將一個沒有民主但擁有自由的地方，交予一個專政的極權國家，「目的是將我們當作你們的示範單位」、「台灣人，你們既已擁有民主及自由，千萬不可以輕言失掉！」「我們在香港會守護住，亦期望台灣人能為我們多發聲！」

一位臉書帳戶名稱為Ky Alan的人在回應蔡總統的貼文時附了一個連結，並留言說，「謝謝小英總統，竟然對岸（蔡）總統回應快過自家特首」。那個連結是一則媒體的報導，點出香港特區行政長官林鄭月娥今天出席3個公開活動，但在被記者問到有關遊行的問題時，都沒有回應。

台灣的網友也留言回應香港民眾說，「我們會努力，你們也要繼續加油」。（編輯：林興盟）1080609