遭批太常拜廟 蔡總統：這說法不尊重民間習俗

（中央社記者葉素萍台北10日電）總統蔡英文今天說，外面有人批評，認為總統太常拜廟，沒有在治理國家，這種說法，她不太贊同，這不是事實，更不尊重民間宗教習俗；要了解基層民意，一定要到廟宇，「求神保平安，聽人講意見。」

蔡總統今天在總統府接見「社團法人台灣道教門派聯合總會幹部、各協會理事長及道教宮廟負責人」，這項行程未公開，總統府會後發布新聞稿。蔡總統強調，政府會努力讓人民安居樂業，盼大家繼續支持政府政策，一起為台灣社會努力。

蔡總統致詞表示，今天有很多熟面孔都是長期支持她的好朋友。平常有的在高雄，有的在新竹，歡迎大家一起來到總統府。她也感謝他們多年來，全力把各宮廟串聯起來，共同協助、轉介急難個案訪視，並且辦理各種慈善活動。

蔡總統提到，近來，她經常到各地訪視，也多半會安排拜廟。外面有人批評，認為總統太常拜廟，沒有在治理國家。對於這樣的說法，其實她不太贊同；她也認為這樣的說法，不僅不是事實，更是不尊重民間宗教習俗。

她說，宗教有安定人心的力量，政府更要努力讓人民都能安居樂業。這幾年，主權有守住，經濟在成長，國家的財政越來越穩定，社會安全網也一步一步在建構。國防戰力再提升，外交國際上支持也越來越多。

蔡總統也表示，有些事情1、2年看不出來，但是現在第3年，她常說「3年有成」，一個好的政策，從規劃到有感，常常需要3年、有時候更長的時間。政府很努力，說政府沒在做事，她沒辦法接受。

蔡總統指出，政府做事，當然也需要跟大家討論、說明。廟宇是台灣地方民間信仰的中樞，廟埕就是大家最常聚集的地方。有人聚集的地方，就是最多人在討論公共事務的地方。所以要了解基層的民意，就一定要到廟宇去，「求神保平安，聽人講意見」。

她也說，尤其很多政策，需要宣傳，需要總統親自講。到廟埕來講，就是最公開宣示。像外面有「滅香」的謠言。最好的破除方法，就是總統到廟裡拿著香參拜，大家就知道「滅香」是不實傳聞。（編輯：謝佳珍）1080610