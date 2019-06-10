香港反送中遊行 朱立倫：一國兩制不是選項

（中央社記者王鴻國新北10日電）前新北市長朱立倫今天對香港的反送中大遊行表示，大家支持香港很多民眾的心聲或呼聲。他強調，台灣絕對不可能變成香港，因為「一國兩制」從來沒有變成選項，更沒有市場。

國民黨總統初選參選人朱立倫今天在臉書上貼文表示「昨天，103萬香港人民走上街頭，反對港府日前提出的《逃犯條例》修訂案。他們擔心條例一旦通過，北京能夠將政治犯引渡至中國大陸受審，破壞香港自由與司法獨立。」

朱立倫臉書貼文說，參與遊行的人數，反映出港人對中國大陸司法制度的存疑，與對香港「自由」與「法治」的堅持。「其實過去幾年，台灣也碰過多起台灣民眾遭到中國大陸司法機構起訴判刑、或從國外引渡審判的例子。其中不少案子，凸顯出兩岸在法律規範、司法認定、量刑刑度、獄政管理與受刑人權標準，存在不少差距。」

朱立倫今天上午進行參訪行程時受訪表示，「我一再強調，台灣絕對不可能變成香港，因為『一國兩制』在我們這邊從來沒有變成選項，更沒有市場。」

朱立倫表示，大家對於香港很多民眾的心聲或者是呼聲表示支持，尤其是對於兩邊的法律制度差距這麼大，當然民眾會覺得有強烈的質疑。這件事情能夠充分的表達香港民眾的心聲，同時也表達大家對民主、自由、人權的態度。

朱立倫也對初選機制表示，他若不被黨內提名的話，自己不會參加選舉，他擔任過黨主席，覺得這是一個最基本的要求，如果今天參加初選還存在任何脫黨或違紀等想法的話，就不要參加初選。

朱立倫表示，黨內主要參選人似乎走法都不一樣，都各有其長，希望最後能整合成為國民黨的金牌聯盟，面對民進黨即將完成初選，國民黨千萬不要變成打得內傷重傷，如果造成對立的話，那大概是未戰先敗吧。（編輯：張銘坤）1080610