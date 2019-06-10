黃國昌指屏縣府包庇養雞場 要求監察院糾正

（中央社記者陳俊華、郭芷瑄台北10日電）時代力量立委黃國昌今天說，屏東縣議員周碧雲開設違法養雞場，農委會2015年就發函要求屏東縣政府依規定核處，但屏縣府長期包庇，他要求監察院依法彈劾違法官員、糾正屏縣府。

屏東縣政府回應，黃國昌在個人臉書公布的「公文」，其實是屏東縣政府5月19日主動函文給廉政署，再給監察院的文件；縣府態度坦蕩公開，有涉及不法就依法偵辦，請黃國昌不要故弄玄虛，含沙射影。

黃國昌上午到監察院舉行記者會，並向值日的監察委員林盛豐告發。黃國昌說，周碧雲開設5個養雞場，實質上只有1家，都是為了迴避提出水污染防治計畫、廢棄物清理計畫，屏東縣政府卻稱已發函10次，要求枋寮鄉公所處理；但畜牧法、水污染防治法、廢棄物清理法等，地方主管機關都是屏東縣政府，竟推給鄉公所。

他說，有屏東縣政府的公務員看不下去，把所有資料都提供給他，其中2015年枋寮鄉公所就發函給屏東縣政府，要求廢止「樂樂、新開、成功、仁愛、和平」等5家畜牧場容許使用同意書，並註銷畜牧場登記證書，但屏東縣政府卻回函拒絕，指要「針對問題輔導改善」。

黃國昌表示，農委會在2015年也發函給屏東縣政府，指5場畜牧場土地雖確實分割，但卻使用同一圍籬、共同出入口，其中有4場為同一負責人或其配偶，應依畜牧法規定，合併計算其飼養規模，設置廢污處理設施，「請貴府依相關規定核處」，但屏東縣政府卻長期包庇。

黃國昌說，他要求監察院依法彈劾違法官員、糾正屏東縣政府，如果連監察院都沒辦法彈劾、糾正，等於是要所有屏東鄉親站出來，已經窮盡所有體制內可能手段、途徑後，這件事如果不處理、不解決，他不會放棄，將會團結屏東鄉親舉辦一場遊行，「讓這些違法濫權的人聽聽人民怒吼」。

屏東縣政府指出，有關樂樂等養雞場部分，依據黃國昌在臉書上公布農委會的公文中提及，「後續有關違建或容許變更事宜，請貴府依相關單位核處」，也就是說樂樂等養雞場是否違法或容許變更，須依行政程序辦理初審，清楚載明事項後，再送至縣府複審。

屏東縣政府強調，行政程序一定要完備，畜牧場的設施容許申請、畜牧場登記證，全縣33鄉鎮市都是一致標準，由鄉鎮市公所初審後核轉縣政府複審核定，否則業者提出行政訴願，結果反而可能會敗訴，「撤銷和廢止不能用喊的，行政程序一定要完備，才能徹底解決問題。」（編輯：林沂鋒）1080610