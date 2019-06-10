黃國昌否認籌組政黨 提AB計畫集結第三勢力

（中央社記者陳俊華台北10日電）時代力量立委黃國昌今天說，有人正在籌組新政黨「白色聯盟」，但「不是我」，雙方也接觸過，他的目標分A、B計畫，A計畫是要這些人加入時力，B計畫則用更高格局，集結第三勢力，建立新國會監督執政黨。

成吉思汗健身俱樂部「館長」陳之漢日前在直播時表示，黃國昌有意考慮退黨，另外籌組第三勢力政黨，黨名叫「白色聯盟」或「白色力量」。

黃國昌今天上午受訪時表示，2020年總統大選非常重要，但相同重要的是台灣必須有新的國會，才能讓藍、綠兩大黨不再傲慢下去，國民黨曾掌握立法院多數，民進黨2016年到現在也掌握多數，「結果怎樣，全體人民都看在心中」。

黃國昌認為，2020年的國會選舉，有很多朋友贊成必須有足夠、強大的第三勢力，能理性強力監督執政黨，在國會扮演關鍵力量，避免執政黨使用多數暴力，粗暴地用舉手方式，通過所有執政黨想通過的法案。

黃國昌表示，總統蔡英文過去承諾要處理集會遊行法、礦業法、反媒體壟斷法、私立學校法，「牽涉到財團利益就不敢碰」，連攸關年輕人居住正義的實價登錄2.0都閹割到剩0.5，「這不是圖利建商，什麼是圖利建商？」，人民看不下去、也受不了。

他說，為了達成2020年要有足夠第三勢力目標，他開始請益之旅，館長是第2站，今天會繼續第4站、第5站，會向請益的朋友說明A、B兩個計畫，並聆聽他們的想法。

A計畫部分，黃國昌說，他作為時代力量一員，私心希望這些朋友都能加入時代力量，連結更強的社會力量，大家一起進來努力；但時力長期被貼上「小綠」標籤，若時力未來要走小綠路線的話，「我會毅然決然離開，這不是我要做的政治」。

黃國昌表示，可能有些朋友不想加入時代力量，因此B計畫要用更大格局，把這些力量集結起來，目前有一群人正在籌組新的政黨「白色聯盟」，但「不是我」，也有跟他接觸過，他問過這些人能不能加入時代力量，他們說比較困難，「不想走小綠路線」。

黃國昌說，他的目標非常清楚，未來將盡可能讓台灣的國會，有可以監督、制衡兩大黨的空間能成形，具體方式還有待於有志朋友共同討論、規劃；如果有更好、也能成這個目標的C計畫，他也不會排斥。（編輯：林孟汝）1080610