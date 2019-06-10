初選民調對韓柯 卓榮泰：唯民進黨參選人顧主權

（中央社記者葉素萍台北10日電）民進黨總統初選民調今晚登場，黨主席卓榮泰表示，民調對比的對手，一位挺「九二共識」，一位喊「兩岸一家親」，唯有民進黨2位參選人堅持顧主權、護台灣，請選民若接到電話，在「挺九二」「一家親」「顧台灣」間做出選擇。

民進黨10日到14日晚間6時到10時將進行總統初選民調，這次民調方式採市話與手機各半，由總統蔡英文、前行政院長賴清德分別與高雄市長韓國瑜、台北市長柯文哲進行三方對比式民調。

民調要做足1萬5000份有效樣本，民進黨中央預估，最快13日中午、最慢14日，民調結果就揭曉；最後的提名人選將於6月19日公告。

卓榮泰今天透過臉書貼文指出，香港百萬市民昨天集會「反送中」，為的是爭取基本人權、港人自治，爭的是不讓香港與中國越靠越近。台灣凱道及花蓮後山，兩次群眾集會，為的是挺韓國瑜爭個人權位、挺九二、發大財，把台灣往中國「一面倒」。

卓榮泰質疑，一個進中聯辦密會，高喊九二共識，狂推自經區，答詢不知所云，不知道何謂反送中的「新科市長」，將先後加入國民兩黨的大選民調，「這是我們眼前很無奈的民主迷惑」。

他說，今天開始，民主進步黨進行總統初選民調，對比的對手，一位挺「九二共識」，一位喊「兩岸一家親」，「這是我們要的台灣嗎？」唯有民進黨2位參選人始終堅持顧主權、護台灣，在主權立場上絕對不動搖、不妥協、不退讓，2位都歷經政府重要職務，有國家領導人高度，以務實的態度及執政的經驗，可以反省過去、擘劃未來。

卓榮泰表示，今天傍晚將開始電話初選民調，首次納入手機，希望大家在民調期間內，如果看到陌生來電，請接起來聽聽看，如果是民意調查，希望花一些時間，表達想法，一起決定2020總統參選人。

他說，在2000萬筆以上的家戶及手機電話中，每天只有5000人，全部只有1萬5000人會接到民調電話，比例不高但卻足有科學專業的代表性。先賀喜這1萬5000個國家主人，請您們在「挺九二」「一家親」「顧台灣」間用心作答，做出選擇；在2位民進黨參選人中決定判斷，為國舉才，為台灣決定未來。（編輯：林沂鋒）1080610