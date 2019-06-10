初選民調起跑 卓榮泰：謹慎以對直到結束

（中央社記者葉素萍台北10日電）民進黨總統初選民調今晚登場，民進黨主席卓榮泰透過臉書，分享民調現場觀察。他說，會繃緊神經，以謹慎態度面對，直到民調順利結束為止。

民進黨10日到14日晚間6時到10時進行總統初選民調，這次民調方式採市話與手機各半，由總統蔡英文、前行政院長賴清德分別與高雄市長韓國瑜、台北市長柯文哲進行三方對比式民調。

卓榮泰晚間透過臉書貼文指出，今天民調正式開始，傍晚下班後，繼續到民調公司加班。到達民調公司，他先到觀察室向雙方的觀察代表表示，若有任何問題，都請立刻反映。

他說，之後轉到電訪區，黨部同仁剛協助訪問員完成樣本的匯入，正準備開始進行訪問前的訓練及原則確認，訓練流程從「假設狀況」，一直到「參選人的台語姓名發音」，都一一進行練習，無不希望將過程做到最細緻、最精準，他也走到各訪員身後仔細旁聽是否有疏漏之處。

卓榮泰說，緊張的時刻一開始，雙方代表馬上聚精會神，不放棄聽取任何一通可能的電話，深怕未能第一時間回報正確訊息；「這樣的工作及過程尚須重覆3至4天，我們會繃緊神經以這樣的謹慎態度直到民調順利結束為止」。

另外，民進黨秘書長羅文嘉也在臉書分享今天在現場監督的心情，他說，「一堆人在家死守電話，卻等不到。一堆人拿起電話，卻拒絕訪問掛掉。很真實的多元社會。」（編輯：蘇龍麒）1080610