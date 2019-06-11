緊盯民調 卓榮泰：用真民主打敗中國反民主

（中央社記者葉素萍台北11日電）民進黨總統初選民調昨晚開跑，民進黨主席卓榮泰緊盯民調作業，他今天凌晨透過臉書指出，對於來之不易的初選制度，要用全力捍衛，流程不能有絲毫差錯；用真正的民主打敗中國的反民主。

民進黨10日到14日晚間6時到10時進行總統初選民調，這次民調方式採市話與手機各半，由總統蔡英文、前行政院長賴清德分別與高雄市長韓國瑜、台北市長柯文哲進行三方對比式民調。

卓榮泰今天凌晨透過臉書分享保全人員護送民調資料照片說，午夜之前，5家民調單位按照預定進度完成的民調資料，如時送回中央黨部、鎖入保險箱，沿路都有保全人員護送，確保安全滴水不漏；這是黨中央對於標準作業程序的嚴格要求，也是對2位參選人和全國人民負責的態度。

卓榮泰說，民主的進化需要爭取及捍衛，對於來之不易的初選制度，當然要用全力捍衛，所有流程不能有絲毫差錯。任何可能引起爭議的行為，事先都經過周全的演練，這些一而再、再而三重複的訓練，為的是讓過程順利、結果圓滿，為的是樹立民主機制的典範，為的是完成科學、專業、公正的調查，「好讓全世界對台灣民主更有信心，也藉此凸顯中國箝制香港自由的強烈對比。」

他強調，「站在民主的最前線，我們一定要打贏這一仗」、「用真正的民主打敗中國的反民主」。（編輯：張均懋）1080611