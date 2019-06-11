防豪雨釀災 總統：保護人民安全一分鐘都不能停

（中央社記者溫貴香台北11日電）防範豪雨釀災，總統蔡英文緊急調整行程冒雨到桃園與嘉義視察水利設施，總統表示，保護人民安全這件事一分鐘都不能停，經濟部已成立第一級應變中心，政府會發揮最大防災動能，把豪雨可能會造成的災害降到最低。

蔡總統原定行程下午接見「中美洲議會艾瑪雅議長訪問團」，一早便發出簡訊緊急變更行程，改由副總統陳建仁接見外賓，總統趕往桃園與嘉義視察水利設施。

總統今天兩度在臉書發文提醒民眾，因梅雨鋒面來襲，一起做好準備嚴防大雨。

總統下午在臉書發文表示，外面的雨下得很大，總統保護人民的安全，這件事一分鐘都不能停下來。

總統表示，今天緊急調整行程到桃園跟嘉義，與桃園市長鄭文燦、嘉義縣長翁章梁一起視察水利設施，確保防災的準備工作。經濟部也已經成立第一級的應變中心，與所有縣市保持聯繫。

總統說，「視察的過程，遇到大雨來襲，每一個站在第一線準備防災的人，衣服都被雨水淋濕，腳也踩在泥土裡。」總統並感謝第一線防災人員堅守崗位，為防災做準備。

總統請大家放心，政府會發揮最大的防災動能，把豪雨可能會造成的災害降到最小。

總統在稍早之前的上午也在臉書表示，根據中央氣象局最新資訊，今天台灣各地受梅雨鋒面及西南氣流影響，持續有雨勢，部分地區有局部大雨發生的機率。請大家特別注意雷擊、強陣風，山區要慎防坍方或落石，低窪地區則要慎防淹水。

總統說，政府部門正嚴陣以待，今天，她也調整了行程，會視察水利設施，確保防救災整備狀況無虞。（編輯：郭萍英）1080611