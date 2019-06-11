風雨中抵凱道 賴清德：我最能守護台灣治理國家

（中央社記者葉素萍台北11日電）民進黨總統初選民調進入第二天，前行政院長賴清德遊行車隊今天下午抵達總統府前凱達格蘭大道，他強調，自己是目前浮出檯面參選總統的人當中，最具實力守護台灣、最具備治理國家能力。

民進黨10日到14日進行總統初選民調，這次民調方式採市話與手機各半，由總統蔡英文、前行政院長賴清德分別與高雄市長韓國瑜、台北市長柯文哲進行三方對比式民調。

賴清德的壯大台灣遊行車隊，一連3天從屏東出發一路北上掃街，11日傍晚在風雨中抵達總統府前凱道，民進黨台北市議員高嘉瑜、前台北市觀傳局長簡余晏等人淋雨力挺賴清德。

在支持者簇擁中，賴清德站在掃街車上，面向總統府發表談話。

他說，這幾天一路走來，大太陽時，許多人送水、送冰、送防曬；大雨時，送他毛巾、薑母茶、雞精；他曬太陽、淋雨都不辛苦，只要給他力量鼓勵繼續奮鬥，這一點點的事情和以前民主運動前輩為台灣打拚相比，都不足道。

「歡喜做、甘願受」，賴清德說，這是現在真正的心情，他是歡喜的，因為承擔就是喜悅，為了目標共同努力打拚也是一種喜悅。

他說，看看這兩天在香港有超過100萬人站上街頭，就知道台灣的責任在哪；香港才700多萬人，竟然有100多萬人站上街頭，台灣民主運動數10年，還沒看到台灣土地上有一場運動超過100萬人上街頭，可以看出香港面臨局勢何其險峻；台灣一定要堅定捍衛主權，拒絕一國兩制、反對和平協議，不要做第二個香港。

賴清德提到，「兩岸一家親」是台北市長柯文哲所言，但是，「我們再親都親不過香港、我們再親都親不過中國大陸人民」，中國政府對香港採取這種態度，希望全國父老鄉親千萬不要對中國抱存任何幻想，以為講兩岸一家親，就可以得到利益。如果可以得到個人利益，卻犧牲了國家利益，這種利益也不應該得到。

他說，希望柯文哲放棄兩岸一家親的思想，「這沒有用的」，中國要併吞台灣是鐵的事實，大家應該要覺悟，柯文哲也應該覺悟。

賴清德認為，當美國改變過去40年來建制派的想法時，台灣應該要看清楚，所謂兩岸一家親、一個中國原則的九二共識，甚至於被動希望中國不要改變現狀，這些都不可能符合未來台灣的利益。

他強調，自己是目前浮出檯面參選總統的人當中，最具實力守護台灣、最具備治理國家能力；今天是民調第2天，還有1、2天時間要繼續做民調，希望大家在晚間6時到10時，接到電話民調大聲喊出賴清德。（編輯：楊凱翔）1080611