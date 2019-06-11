鴻海6月起加薪 郭台銘：希望台灣全面加薪

投入國民黨總統初選的鴻海董事長郭台銘（前）11日到台中與機械產業代表座談，受訪時並呼籲政府應儘速推動台灣工業轉型。中央社記者蘇木春攝 108年6月11日

（中央社記者蘇木春台中11日電）鴻海精密工業股份有限公司董事長郭台銘今天被問及鴻海加薪議題時表示，他也是看新聞才知道，但應讓台灣水漲船高、富國利民，全面加薪，他要盡快推動台灣工業轉型。

鴻海說，為求才與留才，已於6月生效員工年度調薪計畫，符合年資滿一年以上各資職位同仁，平均調幅7%。

參與中國國民黨總統初選的郭台銘下午前往台中市南屯區上銀科技股份有限公司開講全球經濟面臨的挑戰，接著再參訪台中精機廠股份有限公司，了解中部產業發展。

郭台銘受訪表示，看台中工具機產業那麼辛苦，應體恤他們，不以自家公司加薪高興，反而要先讓產業界賺錢，自然員工就會加薪。

至於鴻海新設經營委員會9名成員首次亮相，他說，鴻海的事就交給老兄弟們打拚，他擔心的不是一家公司，而是全台灣工業問題。

郭台銘表示，美中貿易戰影響機械產業訂單3到5成，才剛開始，如果貿易戰不趕快結束，科技戰又開始，對經濟會有很大影響，政府要立刻提出對策。他懂產業心聲，如果沒工業，經濟將受影響。

媒體提問，初選對手、高雄市長韓國瑜提國道6號打通南投和花蓮成一日生活圈；郭台銘說，沒有牛肉、沒有國富，如果產業外銷不能升級，如果大家賺不到錢、餅做不大，任何計畫都只是計畫。

另外，郭台銘指曾希望韓國瑜「不要進中聯辦（中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室）」，高雄市副市長葉匡時稱郭台銘可能記憶有錯。

郭台銘表示，這不是「羅生門（比喻對同一件事，因立場不同而說出不同事實的歧異情形）」，這是一個月前就講過的事。韓國瑜還是他最敬重的弟兄，最需要大家合作贏取公元2020年選舉的勝利團隊。（編輯：李明宗）1080611