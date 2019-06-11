台灣災害風險高 王金平推動智慧防災救災總會

（中央社記者劉冠廷台北11日電）前立法院長王金平今天表示，台灣災害風險高，將推動籌備成立「中華民國全球氣候變遷智慧防災救災總會」，整合救災民間機構，運用全球智慧大數據資料，提升防災救災效能。

王金平今天出席中華民國消防退休人員協會總會會員大會致詞時說，台灣座落於全球災害風險最高、最多元，也是最脆弱的地點之一，全球環境氣候變遷帶來複合性的災害，他將推動籌備成立「中華民國全球氣候變遷智慧防災救災總會」，整合救災民間機構，運用全球智慧大數據資料，提升防災救災效能。

王金平指出，目標包括成立專責的「智慧防災救災策略小組」擬定政策、推動跨域整合分析與治理、全力推動加入國際環境氣候變遷組織、召集民間非政府組織與社會型企業加入籌備基金、召集民間非政府組織與社會型企業加入籌備基金、推動評選頒發「全球智慧防災城市金獎」等。

王金平表示，將整合紅十字會、救難協會、救生協會、搜救協會、救護協會、消防退休人員協會等民間機構，運用全球智慧的大數據資料，搭配最新的防救災觀念與做法，提升防災救災的效能，推動台灣最有效能的防災與救災管理智慧方案。

王金平說，從政以來，一直以國家及人民的福祉為念，台灣目前正處於關鍵的風險時代，會繼續努力推動兩岸和平，國內和諧、社會安定與經濟繁榮發展，希望大家手牽手心連心，共同支持他的理念，攜手達成服務台灣、榮耀台灣、守護台灣心願。（編輯：郭萍英）1080611