初選民調將揭曉 卓榮泰：停止對參選人指控

（中央社記者葉素萍台北12日電）民進黨總統初選民調結果，明天可望出爐。民進黨主席卓榮泰今天要求支持者「完全停止對參選人的情緒傷害跟意圖影響民調結果的任何指控」、「無論您支持誰，都不能傷害另一位」。

民進黨10日到14日進行總統初選民調，方式採取市話與手機各半，由總統蔡英文、前行政院長賴清德分別與高雄市長韓國瑜、台北市長柯文哲進行三方對比式民調；黨中央預估，若無意外，民調結果明天可望出爐。

卓榮泰今天上午透過臉書貼文連說3次「這是要求，不是拜託！」他表示，「請完全停止對參選人的情緒傷害跟意圖影響民調結果的任何指控！這裏需要乾淨的天空！」

他說，「無論您支持誰，都不能傷害另一位」，無的放矢，只會讓颱風、亂流更強，「柱啊腳」要跟得上參選人的堅持，「支持者」更不要壞參選人的招牌。

卓榮泰也感性地說，「我們需要柔軟的砂土，才能將兩座堅強的堡壘凝結在一起；不要再給我尖銳的刺刀，那是抵禦外侮用的！」「你我，是可以叫出名字的兄弟姊妹，是可以熱情相擁、促膝長談的一家人，放下吧！這一路還要繼續同行！」

另外，媒體人彭文正前晚臉書轉貼一名網友貼文，這名吳姓網友質疑，她接到民調電話，但訪員訪問方式讓她覺得真的有作弊、「民調直接排除賴清德，太可惡了」。

卓榮泰今天也在臉書提到，吳女士在民調受訪中產生的若干質疑，秘書長羅文嘉及他分別致函、通電，向吳女士的即時反應表示感謝。「黨中央非常重視，絕對會依據查驗事實，妥適處理，對外說明，絕對會維護民調公正」。吳女士也回應提到「真希望是我的錯，所有的意見與建議，批評與指教，就是上天給我的衝動的懲罰」。（編輯：楊玫寧）1080612