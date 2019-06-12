讚郭台銘行政能力 柯文哲：要職不會給無經驗者

（中央社記者梁珮綺台北12日電）台北市長柯文哲可能會在2020總統選舉支持鴻海集團董事長郭台銘，他今天說，郭台銘是大老闆，行政能力可以信任，通常生死交關的位子不會交給一個無經驗的人。

柯文哲全天沒有公開行程，上午在市政大樓11樓接受媒體聯訪時，做上述表示。

柯文哲昨天在市議會備詢，被國民黨市議員郭昭巖問及將來若不參選總統，是否可能支持郭台銘時，表示「也是有可能」。

他今天說，郭台銘經營公司版圖相當大，就企業用人而言，比較小的職務會起用新人、年輕人，但不會把最重要、生死交關的位子交給一個沒有經驗的人，「還是滿可怕的」。

有媒體詢問，柯文哲言下之意是否指2020總統選舉，郭台銘的能力優於高雄市長韓國瑜，柯文哲說，「你為什麼會有這麼好的邏輯概念？」

對於香港反送中遊行，柯文哲重申，決定政策有三原則，即民意、專業與價值，通常不需要與民意對著幹，所以北京政府必須審慎思考，「所有台灣都睜大眼睛看香港，看香港到底發生什麼事」，認為大陸要冷靜想一下。

被問及有什麼話要為香港民眾打氣或鼓勵時，柯文哲說，「民主自由都不是天上掉下來的」。

面對前行政院長賴清德認為應收回兩岸一家親等語，柯文哲說，兩岸一家親只是表達善意，沒有涉及政治層面，若連表達善意都不願意，還是麻煩，「至少先表達善意，行不行再說」。

另外，柯文哲日前接受台視專訪，暢談自己對雙城論壇與兩岸關係看法，外界解讀是接受中國的考試，內容也通過審核，例如認為兩岸不是外交與國際關係等語。

柯文哲說，台灣有陸委會與外交部，「專屬定位的兩岸關係，事實就是這樣，現實就是這樣」，並表示自己只有考55分，只有補考資格，談過關太困難。

至於韓國瑜任北農總經理時遭控濫發獎金一案，台北地檢署偵辦2年未結案，被視為逾期，柯文哲說，北檢的反應比恐龍還慢，「尾巴被打到，腦袋要想了2年才想到說要趕快辦」，指建立一個公平可被信任的司法是台灣社會努力的目標，否則他就不會當台北市長。（編輯：李錫璋）1080612