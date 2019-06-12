蘇嘉全：台灣香港心相連 盼人民力量打敗極權

（中央社記者劉冠廷台北12日電）香港立法會今天宣布逃犯條例修訂草案延後舉行二讀程序，立法院長蘇嘉全表示，雖然程序延期，但挑戰仍未結束，此刻台灣人民的心與香港相連，期盼人民的力量能夠打敗專制與極權。

香港立法會原定今天上午11時開會，針對逃犯條例修訂草案進行二讀，但立法會主席指示延後舉行，稍後再通知議員。

蘇嘉全透過臉書表示，香港立法會將要針對極具爭議的逃犯條例修訂草案，進行二三讀程序，香港人民擔心立法完成後，未來中國申請移交犯人，只要特首及法庭同意，無需經過「代議制度」的審查，逃犯就可直接移交給中國。因此從昨晚開始，有不少群眾前往立法會抗議，今早社會各界更發動罷課、罷工、罷市，希望能夠阻擋惡法通過。

蘇嘉全說，雖然立法會宣布二讀程序延期，但挑戰仍未結束，此刻台灣人民的心與香港相連，期盼人民的力量能夠打敗專制與極權。

他指出，在民主國家裡面，立法權是保障人民權益的堡壘，但是在極權國家，立法權只是統治者的橡皮圖章。台灣經常向國際社會呼籲，如果大家希望捍衛印太地區的自由與和平，首要之務就是改善中國的人權，如今西藏、新疆以及香港的人權破壞歷歷在目，也刻不容緩需要國際的聲援與協助。

蘇嘉全說，回想1984年，前中共領導人鄧小平提出對香港實行「一國兩制」政策，承諾給予香港高度自治，港人治港50年不變。沒想到才過去35年，香港早已在中共的箝制之下，失去了自由、民主與法治，當年說的50年不變，如今已成為最諷刺的笑話。

蘇嘉全表示，中華民國是華人世界第一個民主國家，也是華人世界民主的典範，願意與所有國家分享民主經驗，從台灣的現況對比香港的遭遇，更可以說「九二共識，一國兩制」對台灣人民而言，是一種極大的羞辱。台灣絕不接受任何一國兩制的主張，同時台灣人民也會與香港朋友站在一起，一起撐香港，爭民主，爭自由。（編輯：楊玫寧）1080612