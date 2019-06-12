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郭台銘對北京開砲 媒體4問國台辦迴避

最新更新：2019/06/12 13:31
中國國務院台灣事務辦公室12日舉行例行記者會，國民黨總統初選參選人郭台銘成為媒體發問熱點。面對郭台銘近來系列針對北京發言的提問，國台辦發言人安峰山並未直接點名批評，更多以重申既有立場帶過。中央社記者陳家倫北京攝　108年6月12日
中國國務院台灣事務辦公室12日舉行例行記者會，國民黨總統初選參選人郭台銘成為媒體發問熱點。面對郭台銘近來系列針對北京發言的提問，國台辦發言人安峰山並未直接點名批評，更多以重申既有立場帶過。中央社記者陳家倫北京攝　108年6月12日

（中央社記者陳家倫北京12日電）鴻海董事長郭台銘近來對兩岸議題著墨甚多，更指「一國兩制」是失敗的。面對媒體4問郭台銘系列針對北京的發言，國台辦發言人安峰山未點名反擊郭台銘，更多是重申既有立場。

中國國務院台灣事務辦公室今天舉行例行記者會，鴻海董事長、中國國民黨總統初選參選人郭台銘成為兩岸媒體發問熱點，共有4家媒體針對郭台銘近來一連串的兩岸言論要求國台辦做出回應。

郭台銘日前怒斥旺旺集團董事長蔡衍明「黑郭」是為了跟國台辦邀功。陸媒深圳衛視記者今天在記者會上詢問安峰山，大陸對郭台銘聲稱國台辦操控「某些台灣媒體」引導總統選舉的看法。

安峰山首先說，這種說法是「無中生有」。大陸與台灣各黨派、團體和人士交往的共同政治基礎是堅持「九二共識」、「反對台獨」。大陸歷來不介入台灣的選舉，但也堅決反對任何詆毀抹黑大陸和破壞兩岸關係的言行。

香港近來爆發「反送中」大遊行，郭台銘在臉書表示，「一國兩制」在香港已被證明是失敗的做法。面對東森電視台的詢問，安峰山仍堅稱，「一國兩制」在香港的實踐取得了舉世矚目的成功。

值得注意的是，媒體問的人是郭台銘，安峰山接著卻將矛頭指向民進黨，進而批評「民進黨當局罔顧事實，顛倒黑白，蓄意詆毀『一國兩制』，破壞兩岸關係發展，別有用心，也終將失敗。」

中央社詢問，郭台銘在大陸有很多投資和工廠，外界擔心他的兩岸政策可能遭到左右。郭台銘日前被問及，若大陸以關閉他的工廠對他施壓時，他則稱「關就關、誰怕誰，看誰是老大」。

安峰山在回應中央社的提問時表示，「對島內選舉期間一些政治人物的言論我不作評論」。他並稱，兩岸經貿往來和交流合作對大家都是互利互惠的事情。

此外，面對聯合報再度詢問，對郭台銘日前稱，某些台灣媒體是為了向國台辦邀功的看法時。安峰山則說，這個問題「我剛才已經回答過了」。（編輯：張淑伶）1080612

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