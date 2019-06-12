聲援香港 賴清德籲習近平不要錯估形勢

（中央社記者葉素萍台北12日電）香港人民走上街頭，反對修訂「逃犯條例」。前行政院長賴清德今天呼籲中國政權不可一意孤行，要撤除惡法並停止迫害香港人權，否則後果非常嚴重，希望中國國家主席習近平不要錯估形勢。

香港9日爆發反送中大遊行，賴清德今天透過直播發表5點聲明，他指出，明年不管是總統或立委大選，都是主權的保衛戰，今晚是最後一天的民進黨總統初選民調，希望全國父老鄉親能夠支持他。

賴清德籲請台灣國人聲援香港，他說，台灣若只當旁觀者、不支持聲援香港民眾，未來台灣會進一步受到傷害，台灣應該有脣亡齒寒的感覺。

賴清德呼籲台灣媒體多報導香港民眾的訴求，他說，中國國家主席習近平已公開揚言叫中國人民解放軍要做準備，表示中國政府不惜派軍隊進入鎮壓，目前香港已經有流血衝突產生，如果解放軍再進來，後果不堪設想，他希望台灣媒體清楚報導所謂一國兩制真正情況，讓國人清楚了解台灣未來要走向哪條路，知道一國兩制、和平協議不可行，只有捍衛台灣主權、維護台灣民主自由人權，才是可行之道。

賴清德也說，台北市長柯文哲、高雄市長韓國瑜對於中國併吞台灣的企圖「不能視而不見，也不能鴕鳥心態，更不能違背了台灣的主流民意」；在香港發生這麼嚴重的事情時，能站在人民立場，加入壯大台灣行列、守護台灣民主的隊伍，順應主流民意，堅定捍衛台灣主權，反對一國兩制，反對台灣成為第二個香港。

他呼籲中國政權不可一意孤行，要撤除惡法，並停止迫害香港人權，否則後果非常嚴重，希望習近平不要錯估形勢。

賴清德並呼籲全球持續關心香港局勢的發展，給予中國政府壓力，全力支持香港人民訴求，才有辦法避免不幸的事情發生。

另外，賴清德也提到，台灣已經有很多社團站出來聲援香港，要求修改兩岸人民關係條例，香港政府的官員或警察如果有參與迫害人權的行為，未來進入台灣時，應該比照中國官員的方式審查，「這個我完全支持」。（編輯：林興盟）1080612