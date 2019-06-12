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秋行軍蟲現蹤苗栗宜蘭 陳其邁籲全民當柯南

最新更新：2019/06/12 16:08

（中央社記者侯姿瑩台北12日電）苗栗縣飛牛牧場玉米田、宜蘭縣頭城地區玉米田相繼出現秋行軍蟲。行政院副院長陳其邁今天呼籲全民一起當柯南，若發現秋行軍蟲，請立刻通報，一起捍衛台灣美食。

經農委會檢驗確定，苗栗飛牛牧場玉米田、宜蘭頭城地區玉米田相繼出現秋行軍蟲，採用掩埋銷毀方式處理。陳其邁在臉書以「全民當柯南尋找秋行軍蟲」為題發文表示，對玉米、稻米造成嚴重危害的秋行軍蟲，造成中國嚴重農損後，飛過台灣海峽，目前在苗栗、宜蘭都發現蹤跡。

陳其邁表示，秋行軍蟲有強大的移動能力、一生至少可產1000顆卵、成長快速等特性，若讓牠們在台灣擴散，每年造成36億元的農業損失，連台灣的玉米和稻米都會受害。

他指出，行政院長蘇貞昌日前率領相關部會視察防疫工作，並做出3大重點裁示，包括成立中央及地方災害應變小組；可以用藥的疫區，立即協助農民噴藥；不適合用藥的疫區，即時剷除農作，儘速補償農民。

他說，最重要的是，如果發現秋行軍蟲，請全民立刻通報。他並在貼文提到防疫專線0800039131，呼籲大家一同捍衛台灣美食。

此外，蘇貞昌今天在臉書上發布「協助農民打世界盃」影片，以「汪星人」為主角，闡述政府的農業政績。他在臉書貼文表示，「台灣，正朝著正確方向不斷向前進」，這3年來，政府替台灣農產品組國家隊，出國打通路，銷量也屢屢破紀錄；各部會動起來，嚴格執法，全力阻絕非洲豬瘟侵台，大家才有肉粽吃。

他說，做出好成績，讓農產銷世界、農民更安心，這是行政院正在努力為大家做的事情。進步，需要時間、需要努力、更需要大家的支持。

這支影片以超萌小狗為主角，影片中字幕提到，台灣香蕉外銷日本訂單達新台幣7.5億元，超過5年總和；鳳梨半年外銷3萬公噸，打破30年紀錄；2018年農產品出口金額達到54億美元，創下新高。（編輯：郭萍英）1080612

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