防堵秋行軍蟲 蘇揆要求上緊發條10到14天是關鍵

（中央社記者侯姿瑩台北12日電）秋行軍蟲在台灣現蹤，行政院長蘇貞昌今天表示，各相關部會務必上緊發條，並要求農委會加快檢定通案報案速度，政院也備好特別統籌分配款因應，未來10到14天是防止疫情擴大的關鍵期。

苗栗、宜蘭和嘉義都出現秋行軍蟲的案例，行政院長蘇貞昌今天主持「秋行軍蟲防治會議」。行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）會後召開記者會表示，中國自1月發現秋行軍蟲後，目前疫情已擴及18個省，日前秋行軍成蟲也隨著西南氣流飛到台灣。

她指出，苗栗飛牛牧場、宜蘭頭城、嘉義義竹都已發現秋行軍蟲。另外，從6月8日到12日為止，在宜蘭、嘉義、彰化、雲林等地還有7個通報案例正在檢定。

防疫秋行軍蟲的挑戰可能比非洲豬瘟更嚴峻，Kolas轉述表示，蘇貞昌於會議中做出裁示，要求各相關部會上緊發條，部會首長要盡到督導責任，若發生瀆職疏忽而釀災，一定追究責任。

蘇貞昌也要求，農委會在接獲通報後，縮短檢驗流程，以盡快確認是否為秋行軍蟲。另外，主計總處已備妥特別統籌分配款，若各地政府欠缺防疫預算，可向中央政府申請，地方政府提出申請後的隔天就可收到預撥款項；期許地方政府配合中央政府，共同防疫。

至於特別統籌分配款的額度，Kolas說，政院沒有匡列額度，會配合地方的需求。

另外，Kolas指出，秋行軍蟲的幼蟲在14天至21天內就會變成成蟲，因此，現在算起，未來10到14天將會是台灣防止秋行軍蟲疫情擴散的關鍵期。若發現幼蟲，必須即刻撲殺掩埋，以防止疫情擴散。

Kolas表示，撲滅幼蟲是防止秋行軍蟲疫情的首要任務。教育、辨識的宣導很重要，首先要先學會辨識。

她說，秋行軍蟲攻擊的作物包括玉米、水稻、高粱、茄科植物等，有時連高爾夫球場果嶺上的草都可能成為被危害的對象。若發生疫情，恐影響農民收入，民眾也不吃到好吃的稻米等作物。

此外，蘇貞昌昨天已指示農委會負責召集在中央成立災害緊急應變小組。Kolas表示，成員包括內政部、國防部、財政部、教育部、經濟部、交通部、環保署、退輔會。

她說，這些部會轄下區域包括國家公園、軍營、國有非公用土地、學校、工業區、河川區、機場、火車鐵道、高速公路服務區、省縣道公路、居家環境、垃圾掩埋場、資源回收場、焚化廠、農場等，都有可能是秋行軍蟲出沒的地點，務必提高警覺。（編輯：郭萍英）1080612