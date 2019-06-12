香港反送中衝突升高 蘇貞昌：為香港人民加油

（中央社記者侯姿瑩台北12日電）香港政府欲修訂逃犯條例，繼9日「反送中」遊行，今天再有逾萬人包圍立法會抗議。行政院長蘇貞昌表示，香港已經發生數波激烈的警民衝突，「我們很關切，也為香港人民加油。」

香港9日爆發針對逃犯條例的「反送中」超大規模遊行後，衝突繼續升高。大遊行之後，立法會原訂今天開會二讀討論逃犯條例草案，卻在逾萬人包圍並占領立法會周邊道路的壓力下，延後二讀。

蘇貞昌晚間在臉書發文表示，今天的香港，已經發生數波激烈的警民衝突，「我們很關切，也為香港人民加油。」

他強調，對於香港政府提出的「逃犯及引渡條例」，一旦通過實施，也會矮化台灣主權，侵害台灣人民人權。「我身為行政院長，代表政府，絕不接受。」

蘇貞昌表示，近年來，中國積極透過各種方式，向台灣提議以「香港模式」作為兩岸統一的「典範」，但香港人民的參政權、投票權被有計畫地緊縮，形成寒蟬效應。現在，港府提出的「逃犯及引渡條例」，更被外界認為破壞香港的司法獨立，「也形同宣告一國兩制模式失敗」。

他說，看到今日的香港，台灣人民將更為警惕。民主、自由從不是天上掉下來的，過去台灣人民為爭取人權與司法正義，付出重大代價，才有今天享有的自由、民主、開放，「我們不可能走上回頭路」。政府會展現決心，持續守護台灣。（編輯：郭萍英）1080612