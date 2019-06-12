北桃園之友會成立 王金平：我是最強候選人

北桃園王金平之友會12日晚間在蘆竹區舉行成立大會，以桃園、八德、蘆竹、大園、龜山等區為主，更邀請農會、教育、後備憲兵及鄰里長等體系，吸引了近500名支持者出席。前左4為前立法院長王金平。中央社記者吳睿騏桃園攝 108年6月12日

（中央社記者吳睿騏桃園12日電）前立法院長王金平今晚出席北桃園王金平之友會成立大會，他表示，自己能囊括綠營及中間選民的票，若能代表國民黨參選，將是最強的候選人。

北桃園王金平之友會晚間在蘆竹區舉行成立大會，以桃園、八德、蘆竹、大園、龜山等區為主，更邀請農會、教育、後備憲兵及鄰里長等體系，吸引了近500名支持者出席這場盛會，前立法委員陳根德及前桃園農田水利會會長李總集也出席活動，氣氛相當熱烈。

對於媒體詢問，民間友人進行連署是否代表將進行脫黨參選的準備，王金平表示，相關連署都是民間友人自動自發所做的，自己若要連署的話就會全國同步進行，所以今天沒有這個動作，也沒有這個打算。

在接受天下雜誌專訪時，王金平曾表示，自己是國民黨內最強候選人，對此，他說，因為只有自己能拿到綠營及中間選民的選票，未來若能代表國民黨參選，這些藍營的票還是會回歸，所以能囊括綠營、中間選民及國民黨選票的自己當然是最強的。

另外，對於香港正持續進行的反送中活動，王金平指出，一國兩制在台灣沒有市場，也不能為大家所接受，台灣是一個自由、民主，也是有人權、有法治的國度，大家一定要堅守維持。

對於鴻海集團董事長郭台銘在初選座談會中的建議遭黨中央否決，王金平表示，自己不參加初選，就是因為這實在是個奇奇怪怪的初選辦法，自己無法接受。他也認為，既然民進黨可以納入手機民調，國民黨當然也可以，但是否納入是黨中央需考量的，不過，黨中央也沒有好好跟大家真正一起坐下來談。

最後，王金平除了否認要跟前新北市長朱立倫合作選總統的傳言，他也說，自己未來還是會勤走基層，傾聽人民的聲音，並整合、團結所有的力量，為國民黨在2020年贏回政權做重要貢獻。（編輯：方沛清）1080612