高雄港生靜坐反逃犯條例修法 葉匡時到場致意

（中央社記者程啟峰高雄12日電）高雄港生今天在高市文化中心前靜坐，聲援香港反逃犯條例修法，高雄市長韓國瑜發表聲明表達關注，副市長葉匡時也到場致意，綠營高市議員則靜坐力挺，以行動聲援反送中活動。

這場「今日不發聲、明日發不出聲」靜坐行動上午起在文化中心大門前廣場舉行，有數十名港生及民眾參加，他們在場靜坐觀看香港「反送中」抗議現場直播畫面，並輪番上台聲援，包括民進黨市議員邱俊憲、時代力量市議員黃捷等多名議員傍晚到場力挺，與學生一起靜坐，隨後輪番上台聲援。

葉匡時下午稍早現身向現場學生致意，活動代表國立中山大學管理學院香港僑生鄧俊儒與葉匡時見面，葉匡時向現場學生簡單致意後，不發一語即匆匆離去，前後停留約2分鐘。

鄧俊儒表示，他們非常歡迎大家參加，但若是以副市長身分的話， 他們沒有非常期待，「他（葉匡時）可以來，但是希望是以個人身分」，跟大家一起關心香港的未來，若是別有政治目的，這不是他們歡迎的。

他又說，綠營議員來並安排上台致詞，「是我們邀他們來的，而葉匡時來的前15分鐘，我們才接到通知，令我們措手不及難以安排」，但他們還是希望不分藍綠，大家一起來關心香港的未來。

韓國瑜傍晚也發表聲明指出，鄭重呼籲香港政府，在無法達到香港社會多數共識之前，應該暫緩立法程序，先加強溝通與對話。香港政府應該用積極的態度，來化解民眾的擔憂和恐懼。

聲明表示，對於香港因為修訂逃犯條例，造成香港百萬民眾上街遊行，今天再度爆發激烈的警民流血衝突，韓國瑜指出，個人表示高度的關注。如果此一抗爭持續升高，對於可能引發的罷課，罷工與罷市，韓國瑜也說，個人也表達憂慮，因為此一情勢如果不斷惡化，不但將影響到香港人民的福祉，也會衝擊到台、港經濟與人民的權益。

聲明也說，香港的經濟繁榮與民主制度，不僅是香港人民，也是台灣民眾所共同關切。期待香港政府能夠以更多的智慧與耐心，以更良好的溝通與對話，來化解廣大民眾的不滿與疑慮。

韓國瑜的聲明還表示，身為一位關心國家前途的政治人物，他必定會竭盡全力，堅定不移的捍衛中華民國，捍衛台灣的民主制度，捍衛台灣的生活方式。（編輯：陳俊碩）1080612