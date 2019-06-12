隔海同步反送中 在台港生及團體紛紛響應

香港「逃犯條例」修法引發爭議，在台香港學生12日上午起就到高雄文化中心廣場牌樓下靜坐，到下午已逾百人，不僅有學生，也有在台工作的香港人或是聲援行動的在地民眾，他們說要與香港同步抗爭，一起表達港人「反送中」心聲。中央社記者董俊志攝 108年6月12日

（中央社台北12日電）香港民眾今天罷工、罷課、罷市表達反送中訴求。在台港生分別在花蓮、高雄、台北等地發起響應活動，隔海跟香港同步抗爭，並要求退回送中惡法，以實際行動力挺香港反送中。

為抗議逃犯條例，上萬港人包圍立法會並再度走上街頭，香港民眾罷工、罷課、罷市表達反送中訴求，在台港生、台灣人權促進會及國際特赦組織等團體也在全台各地紛紛響應。

花蓮東華大學學生會、東華烏頭翁社、東華烏勇社以及港澳籍近百位學生，中午在東華大學湖畔餐廳前廣場舉行「退回送中惡法！捍衛自由民主！東華師生挺香港！」活動，香港籍學生文庭山表示，即使未來結果可能會失敗仍要反抗。

在高雄的香港學生上午也到高雄文化中心廣場牌樓下靜坐，到了下午有150多人，不僅有學生，也有在台工作的香港人或是聲援行動的在地民眾。

他們說要與香港同步抗爭，一起表達香港人的心聲。不過，高雄市長韓國瑜今天被問到是否會出席香港學生舉辦的反送中晚會活動，他表示今天行程排得很滿，會先派代表去關切。

為聲援港人反對逃犯條例草案發動的抗爭，在台港生12日在台北香港經貿辦事處前串連罷課，近200名港人到場響應。中央社記者沈朋達攝 108年6月12日

另外，「在港台生及畢業生逃犯條例關注組」今天也發起罷課，響應香港行動，學生在台北香港經濟貿易文化辦事處前集會，一起觀看香港抗爭直播，也有多位移居台灣的港人到場聲援，近200名港人到場響應。台北市長柯文哲約在傍晚5時10分到場，停留約5至10分鐘，被問到要對香港民眾說什麼鼓勵或打氣話語時，則表示，民主與自由不是天上掉下來的。

台灣人權促進會、國際特赦組織和無國界記者組織等24個台灣公民團體上午也到台北香港經濟貿易文化辦事處示威，要求香港政府撤回逃犯條例修訂草案，並停止暴力鎮壓民眾，現場高呼「送中條例，失蹤一世」和「台灣挺香港」等口號。

新北市淡水區獨立書店「無論如河」今天也與香港一起罷工，用行動支持香港抗議行動，書店人員表示，今日香港，明日台灣；反對逃犯條例，用行動支持香港抗議行動。

此外，去年7月移居台南的46歲鍾慧沁今天接受中央社記者訪問時指出，香港藝文界接力絕食抗議已經展開，她身為發起人之一，今天零時零分也加入絕食行列，至少絕食一天，她表示，台灣應了解香港是「一國兩制」的犧牲品，台灣人要好好守護台灣。（編輯：卞金峰）1080612