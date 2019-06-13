中華民國地區說惹議 韓國瑜澄清是口誤

（中央社記者王承中、侯姿瑩台北13日電）「中華民國地區」說法惹議，高雄市長韓國瑜今天表示，這很清楚是口誤。現在他時常因口誤，就被有心人士抓住語病窮追猛打、做文章抹黑，他覺得真的沒有必要。

韓國瑜昨天接受媒體詢問對香港反送中的看法時表示，港、澳一國兩制，「目前以中華民國地區來說，我們完全沒辦法接受」。外界對他的「中華民國地區」說法有意見，但高雄市政府新聞局長王淺秋則說，兩岸人民關係條例如此定義，盼勿扭曲。

韓國瑜時隔5個多月，今天再度北上列席行政院會。這也是蘇貞昌1月接任行政院長後，韓國瑜首度出席行政院院會，兩人互動備受矚目。

對於外界對中華民國地區的說法有意見，韓國瑜院會後受訪表示，這很清楚是口誤。他說，現在他時常因為一個口誤，就被有心人士抓住語病窮追猛打，他覺得在這種東西上做文章、抹黑追打，真的沒有必要，就只是一個口誤。

韓國瑜說，根據兩岸人民關係條例，就是中華民國台灣地區跟大陸地區，他講的就是捍衛中華民國、捍衛民主制度，以及捍衛台灣民眾生活方式。很多有心人士不停的抓著他的語病來打，他覺得有必要特別澄清。

對於遭外界質疑迴避高雄港生反送中的活動，韓國瑜指出，沒有任何迴避，他當然關切香港，已請副市長葉匡時去，會再請教育局長前往，但是他上午在行政院開院會，沒有辦法像孫悟空會用分身。他說，昨天他忙了一整天，今天回到高雄後還要跟得市長獎的中、小學生照相，不是不管，是事情非常的多，但是他還是非常關心。（編輯：林沂鋒）1080613