韓國瑜列席行政院會 爭取興建南部國際機場

（中央社記者王承中、侯姿瑩台北13日電）高雄市長韓國瑜今天首度列席，蘇貞昌接任行政院長後的行政院院會。韓國瑜表示，高雄需要24小時營運的國際機場，但蘇貞昌認為不可行，韓說行政院、交通部應再跟高市府共同思考。

韓國瑜時隔5個多月，今天再度北上列席行政院會。這也是蘇貞昌1月接任行政院長後，韓國瑜首度列席行政院院會，兩人互動備受矚目。

韓國瑜在院會後受訪表示，蘇貞昌在會中針對興建南部國際機場表示，經12次評估，認為不可行，尤其是空域的問題。但他覺得目前高雄小港機場真的不敷未來使用，尤其凌晨還有宵禁，讓高雄市不像是一個現代化的直轄市。

韓國瑜說，高雄地區一定需要一個可以全天候24小時營運的機場，行政院、交通部民航局應再來跟高雄市政府共同思考，未來可以再進一步評估。

針對登革熱問題，韓國瑜指出，他在會中請中央幫忙盡量補助經費，以及在萬一需要時，調動國軍化學兵幫忙消毒，蘇貞昌允諾支援。

另外，韓國瑜表示，今天在會中提到高雄財政非常困難，希望行政院考量調整財政收支劃分法，以及仁武科學園區、捷運線延長部分的環境影響評估等問題，大家互動非常好。（編輯：蘇志宗）1080613