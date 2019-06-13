港生赴總統府陳情 陳菊允諾保護在台港人安全

（中央社記者繆宗翰台北13日電）10名在台港生代表近中午12時在總統府遞交陳情書，希望政府增訂港澳條例人權審查機制、在台港女命案凶嫌個案引渡處理，由總統府秘書長陳菊等人接見，並代表總統接受陳情書。

目前就讀國立台灣藝術大學電影學系一年級的港生張俊豪在會後受訪時表示，陳菊當面承諾，假如逃犯條例通過，台灣也會致力保護在台港人的安全。對於上述兩個訴求，陳菊則表示會密切關注，並會轉呈總統蔡英文。

另一名港生代表、龍華科技大學3年級的陳慶麟則表示，有當面向陳菊表達，希望台灣主動與香港建立引渡協議，以處理在台港女命案凶嫌引渡事宜，府方則表示會考慮。

港生進入總統府前，與數十名台灣學生在總統府前舉行記者會。具體訴求包括，政府應在香港逃犯條例三讀前修訂「香港澳門關係條例」，增加人權審查機制，管制參與6月9日至12日武力鎮壓的香港公務員及警察入境台灣。

港生也提出，政府應根據港澳條例第18條，提出具體配套措施，以保障在台港人的人身安全以及言論自由等基本人權，並提供必要的緊急援助。

張俊豪上午受訪時表示，感謝蔡總統在網路上多次公開表態反對送中條例，支持香港的民主運動，也希望總統能以具體政策表達對香港及在台港人的支持。

他也提到，香港和台灣同受威脅。自由的台灣，是在台港人的第二個家。希望台灣能珍惜自己的民主與自由，也願意在制度上和心情上成為在台港人最堅強的後盾。

在台港生發布的新聞稿則表示，一旦「逃犯條例」通過，香港將不再是原本的香港，「我們回家的路將變得更艱難」。因此，他們希望總統能在一週內針對上述訴求給予公開回應。

總統府上午透過聲明表示，總統密切關注香港反送中遊行發展，台灣絕不會接受任何以消滅國家主權為目的的作為，也拒絕接受以修法為前提的個案移交，台灣不會是惡法的幫凶。（編輯：周慧盈）1080613