蘇揆院會暢談補助高雄 韓國瑜起身鼓掌

（中央社記者王承中、侯姿瑩台北13日電）高雄市長韓國瑜今天列席行政院會，在會中提出多項建議，行政院長蘇貞昌除細數中央全力補助高雄外，並強調提出構想要能執行才行。行政院發言人Kolas轉述，韓國瑜還起身為蘇貞昌鼓掌。

韓國瑜時隔5個多月，今天再度北上列席行政院會，也是蘇貞昌1月接任行政院長後，韓國瑜首度出席行政院院會，兩人互動備受矚目。

韓國瑜在會後受訪表示，有在會中提出爭取興建南部國際機場、請中央協助防治登革熱、建議修正財劃法、高雄捷運延伸線等建議。

Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）在行政院會後記者會中表示，針對韓國瑜所提到的幾項需求、建議，蘇貞昌都在第一時間非常具體的回應，並告訴韓國瑜行政院都已經著手進行，也一一回應在幾年幾月分別核撥補助多少款項。蘇貞昌提到過去3年中央已補助高雄市新台幣2000億元，也分享自己擔任地方首長的經驗，最後韓國瑜還起立為蘇貞昌鼓掌。

有關興建南部國際機場，Kolas轉述，蘇貞昌清楚告訴韓國瑜，前政府時期已多次評估在彌陀興建國際機場不可行，任何人有構想、想法，還是要可以執行才行；蘇貞昌也提醒韓國瑜，相關文件資料隨手可查，為改善高雄國際機場需求，去年中央已經投入250億元要整修小港機場，因應國際旅客的需求。

Kolas轉述，蘇貞昌也提到本土登革熱18個案例都發生在高雄，尤其最後17例都集中在過去2週密集發生。過去這段期間，中央已經先核定281萬元，高雄市政府要求的1070萬元補助，中央已經在6日核撥。

對於韓國瑜指出高雄財政困難，希望行政院考量調整財政收支劃分法，Kolas轉述，蘇貞昌直接表達自己做過兩個縣市的首長，非常清楚地方首長想要為地方爭取預算，但是財劃法的討論歷時多年，需要審慎評估。

行政院副院長陳其邁會後臉書發文表示，院會中蘇貞昌提到，建設不分藍綠，對高雄的補助如數家珍。有關登革熱防疫，疾管署已在6日加碼撥款1070萬元給高雄市政府，並會全力支援預算和化學兵的需求。

陳其邁指出，有關捷運黃線的部分，中央補助804億元，捷運紅線路竹延伸段，中央補助272億元，均已核定；捷運林園線，正等待高雄市政府提交可行性評估報告。

他說，有關「2035年高雄國際機場整體發展計畫」，投入252億元，政院已核定；關於大林蒲案的部分，行政院已同意補助1045億元經費；鐵路地下化後的地下道與陸橋拆除工程，加碼補助4.4億元。（編輯：張均懋）1080613